Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Нефть приостановила укрепление рубля

29 октября 2019

В понедельник, 28 октября, рубль продолжил довольно удачный поединок с «американцем», а вот на успешную борьбу с единой европейской валютой сил уже не осталось. К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара расчётами «на завтра» упал на 11 коп. (-0,17%), до 63,74 руб. А курс евро, наоборот, вырос, хотя всего лишь на 3 коп. (+0,03%), до 70,75 руб.

Цены на нефть в понедельник не смогли удержать пятничное ралли. Так, цена марки Brent подешевела на 0,68%, до $61,26 за баррель. Скорее всего, основанием для падения цены стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Сирии американские военные взяли под «охрану» нефтяные месторождения и последующие комментарии российского Минобороны о том, что некоторые частные военные компании из США, присутствующие в Сирии, способствуют незаконному вывозу нефти с территории этой страны. Сегодня с утра снижение цен на нефть продолжается, баррель Brent дешевеет уже на 1,1%.

Мировые финансовые рынки находятся в ожидании решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Консенсус американских аналитиков единодушен: процентная ставка с очень высокой вероятностью снова будет понижена, вопрос только в том, насколько радикально Федрезерв в этот раз снизит ставку. Более важными окажутся, скорее всего, комментарии руководства ФРС к решению по процентной ставке и дополнительная информация о начале операций ФРС по покупке активов на открытом рынке.

Мы считаем, что на открытии торгов сегодня рубль ждёт небольшое снижение. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара до 63-64,2 руб., а по курсу евро немного снижаем прогноз до 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы соберутся 8 ноября на Байкальском архитектурно-строительном форуме в Иркутске. Главной темой события станут «пассивные» дома, энергоэффективность в строительстве. Организаторы форума, ГК Prostor Group, знакомы с этой темой давно и не понаслышке: более 20 лет компания занимается светопрозрачными конструкциями. По словам генерального директора Prostor Group Андрея Ефимова, энергоэффективность – тот путь, на который пора вставать всем. Он рассказал Газете Дело, почему эта тема так актуальна сегодня.
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги