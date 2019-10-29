ИАЦ «Альпари»: Нефть приостановила укрепление рубля

В понедельник, 28 октября, рубль продолжил довольно удачный поединок с «американцем», а вот на успешную борьбу с единой европейской валютой сил уже не осталось. К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара расчётами «на завтра» упал на 11 коп. (-0,17%), до 63,74 руб. А курс евро, наоборот, вырос, хотя всего лишь на 3 коп. (+0,03%), до 70,75 руб.

Цены на нефть в понедельник не смогли удержать пятничное ралли. Так, цена марки Brent подешевела на 0,68%, до $61,26 за баррель. Скорее всего, основанием для падения цены стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Сирии американские военные взяли под «охрану» нефтяные месторождения и последующие комментарии российского Минобороны о том, что некоторые частные военные компании из США, присутствующие в Сирии, способствуют незаконному вывозу нефти с территории этой страны. Сегодня с утра снижение цен на нефть продолжается, баррель Brent дешевеет уже на 1,1%.

Мировые финансовые рынки находятся в ожидании решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Консенсус американских аналитиков единодушен: процентная ставка с очень высокой вероятностью снова будет понижена, вопрос только в том, насколько радикально Федрезерв в этот раз снизит ставку. Более важными окажутся, скорее всего, комментарии руководства ФРС к решению по процентной ставке и дополнительная информация о начале операций ФРС по покупке активов на открытом рынке.

Мы считаем, что на открытии торгов сегодня рубль ждёт небольшое снижение. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара до 63-64,2 руб., а по курсу евро немного снижаем прогноз до 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»