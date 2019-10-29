ПСБ: Рассчитываем увидеть попытки индекса МосБиржи продолжить движение к 2900 пунктам

Фондовые площадки США и Европы позитивно реагируют на сообщения о существенном продвижении в процессе подписания первой фазы торговой сделки между Штатами и Китаем, что вместе с вполне реальной перспективой очередного снижения ключевой ставки ФРС в эту среду позволило индексу S&P 500 обновить исторические максимумы.

Также в СМИ появилась информация о возможности американских властей снять часть действующих тарифов на китайский экспорт или отсрочить их введение с 15 декабря, что добавляет сдержанного оптимизма. У участников рынков растет уверенность в том, что подписание состоится на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, поэтому в ближайшие недели тема торгового противостояния будет оставаться ключевой для спроса на рисковые активы.

Несколько подпортило настроение инвесторам отчетность Alphabet, опубликованная после закрытия торгов. Чистая прибыль на акцию в 3кв. составила $10,12 (ожидалось $12,35) – сказалось увеличение инвестиций, а выручка оказалась несколько лучше прогнозов: $33,01 млрд. (консенсус $32,72 млрд.). В целом, сезон корпоративной отчетности складывается лучше ожиданий, что поддерживает американские индексы. Показатели прибыли 82% из уже отчитавшихся компаний превысили уровень консенсус-прогнозов. До конца недели свои результаты представят Apple и Facebook.

Что же касается еще одного источника волатильности на рынках - Brexit, то участники блока поддержали перенос выхода Великобритании из ЕС с 31 октября на 31 января 2020г. Впрочем, премьер-министр Б. Джонсон пытается ускорить процесс несмотря на провалившееся вчера голосование по проведению новых выборов в Парламент 12 декабря. Таким образом, вероятность жесткого сценария снижается, но процесс выхода может значительно затянуться.

При этом на российском рынке вчера наблюдалась обратная ситуация. Индекс МосБиржи в моменте достиг уровня в 2900 пунктов, но негативная динамика фишек и сменившийся коррекцией рост стоимости акций Сургутнефтегаза не позволили завершить торги в зеленой зоне. В целом, коррекционное движение в индексе после сильного роста было ожидаемым. Между тем снижение вероятности антироссийских санкций со стороны США и повышенный спрос инвесторов благодаря сильным фундаментальным факторам позволили пятилетним CDS снизиться до минимумов с 2007г.

Учитывая небогатый на важную макростатистику день, сегодня ожидать сильной негативной динамики на глобальных рынках скорее не стоит. Инвесторы возьмут паузу в ожидании ФРС. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона рассчитываем увидеть попытки индекса МосБиржи продолжить движение к 2900 пунктам. Сегодня же ждем консолидации у текущих уровней, не исключая вероятности незначительного снижения в начале торгов. Из корпоративных событий отметим публикацию финансовой отчетности Магнита, сильные данные способны стать триггером для начала восстановления стоимости акций.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк