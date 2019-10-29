ИАЦ «Альпари»: Рубль и рынок акций сегодня окажутся под давлением

В понедельник в течение дня нефтяные цены обновляли локальные максимумы, но по итогу торгов завершили день умеренным снижением. Торги стартовали с отметки $61,6 за баррель марки Brent. Перед началом американской сессии цена поднялась до $62,1 – максимального значения с 24 сентября. Но удержаться на этом уровне ей не удалось, она снизилась к $60,9, а завершила день вблизи $61,3. Даже надежды на торговую сделку между США и Китаем не смогли поддержать продолжение роста цен. Утром вторника черное золото снизилось до $61,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,3-61,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $58,0-68,7. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 4,5 млн баррелей.

Большинство западных фондовых индексов закрылось в понедельник ростом благодаря ожиданиям заключения торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. Несмотря на это, российский рынок завершил день снижением. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,57%, хотя начал торги с обновления исторического максимума. Долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 0,65%. Среди лидеров снижения – «Сургутнефтегаз» (-4,25%) и «ИнтерРАО» (-4,2%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,49%, а индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический максимум. Утром вторника рынки стран АТР двигались по-разному, Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 038 п., на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность на азиатских площадках и снижение нефтяных котировок задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2830-2885 пунктов, по индексу РТС — 1400-1425 пунктов. Сегодня «Магнит» опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал, а «М.Видео» — предварительные операционные результаты за третий квартал и девять месяцев.

Иностранные валюты изменились накануне к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,7500 руб. (-10,25 коп.), а европейская валюта выросла до 70,7700 руб. (+4,75 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,1080 до 1,1100 после решения ЕС продлить сроки выхода Великобритании из организации. Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,4 руб., для европейской валюты — 70,1-71,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»