ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2850-2880 пунктов

Российские фишки утром во вторник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2850-2880 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $60,93, теряя 0,52%. Рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,7-64,0, евро/рубль – 70,7-71,0. Евро/доллар – 1,109.

«Роснефть» полностью отказалась от использования доллара во внешнеторговых сделках. Теперь все экспортные контракты переведены в евро. Об этом сообщил Игорь Сечин. Пока это вынужденная мера, связанная с угрозой расширения санкций США. Но при этом глава «Роснефти» признаёт, что потенциал использования европейской валюты очень большой.

Что касается доллара, то его статус в качестве основного средства расчётов в мировой торговле вызывает вопросы, поскольку навязывание американской повестки на глобальных рынках приводит к негативным последствиям для конечного потребителя, в том числе европейского. «США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике», – заявил Сечин.

США своей санкционной войной действительно сделали очень много, чтобы доллар перестал быть резервной валютой. С США Россия торгует мало, и перевести экспорт на евро – выглядит очень разумным шагом. Еще осенью 2008 года Россия грозилась перевести свой сырьевой экспорт, прежде всего государственные компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Газпром», на российский рубль. Вопрос больше политический, чем экономический. Почему его пока не принял Владимир Путин, для нас остается загадкой.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»