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ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль уверенно держится под отметкой 64 руб.

29 октября 2019

В понедельник, 28 октября, торги по рублю закрылись смешанно. Он укрепился к доллару, подешевел к евро и фунту. Пара доллар/рубль понизилась на 0,16%, до 63,75 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,07%, до 70,71 руб., фунт/доллар – на 0,16%, до 82,05 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В первой половине торговой сессии рубль получал поддержку от повышенного спроса на рисковые активы, ожиданий снижения ставки ФРС США на заседании 30 октября и подписания торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп доволен подготовкой к заключению сделки с Китаем. Перед закрытием торгов рубль ушел в минус по отношению к евро и фунту на фоне их укрепления, а также снижения цен на нефть.

Во вторник, 29 октября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,16%, до $61,43. Цена находится около зоны поддержки $61,14-61,35. Если цена останется выше неё, то стоит ожидать обновления максимума в течение двух дней. Если отчет по запасам нефти от Американского института нефти разочарует покупателей, то вряд ли получится избежать тестирования уровня $60,80. Без новых драйверов покупателям не удержаться на текущем уровне.

Нефтяной рынок для рубля временно отошел на второй план. Сейчас в центре внимания участников рынка находится заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Снижение ставки на 25 б.п. заложено в цены, но тут интересно, каким будет настрой трейдеров после пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. Если сохранится спрос на рискованные активы и спекулянты не начнут скупать американской доллар, то рубль способен в ноябре протестировать уровень 63 руб. 

Сегодня утром на торгах Московской биржи курс рубля символически снижается к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 11:00 мск подрос до 63,87 рубля, курс евро –  до 70,80 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,42% — до $61,31 за баррель.

В понедельник курс доллара снижался до уровня 63,56 руб. Он же является поддержкой. Продавцы очень хотят заглянуть под него, потому что там находится очень много защитных приказов по длинным позициям. Доллар только от их срабатывания может подешеветь к рублю на 30 копеек.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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