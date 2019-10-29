ИАЦ «Альпари»: Что хорошо для «Лукойла», то хорошо для России

На выходных был слух, что глава и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов продаст свою долю «Сургутнефтегазу». Вчера Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало. Кто-то скажет, что дыма без огня не бывает, я больше склоняюсь к распределению кэша «Сургута». Так или иначе, «Сургутнефтегаз» – основная идея 2019 года.

Но поговорить я хотел о другом. Предположим, сделка бы состоялась. Капитализация «Лукойла» по итогам торгов в пятницу составила 4,374 трлн руб., а стоимость доли господина Алекперова — около 1,2 трлн руб. Если представить, что сделка состоялась, в информационном поле и рунете объявится множество персон, которые будут требовать отобрать у Алекперова деньги, а лучше расстрелять его и его партнеров. Олигархов не любят почти во всех странах, но Березовский или Ходорковский сделали очень много, чтобы в России их не любили особенно.

На самом деле, в случае сделки Алекперову, конечно, надо будет заплатить налоги со сделки и это все. Насколько я помню, Роман Абрамович не заплатил ни копейки, ни от продажи «Сибнефти» «Юкосу» — $3 млрд. (2003 г.), ни от продажи «Газпрому» — $13,1 млрд (2005 г.). Хотя сделки, конечно, не были прозрачными. Региональные телекомы, например «ЮТК» или «Сибирь Телеком», кстати, в те времена при продаже сотовых активов налог с курсовой разницы платили. Прибыли по меркам телекоммуникационного сектора там были баснословные, как и дивиденды по привилегированным акциям.

Ну а теперь главное. Итоги президентских выборов 2000, 2004, 2012 и 2018 годов известны — их выиграл Путин. А Путин — это капитализм или либеральная экономическая политика. Путин — это в том числе Кудрин и Набиуллина. Нравится это кому-то или нет. Соответственно, к господину Алекперову в рамках действующих правил игры не может ни у кого быть никаких вопросов. Это его деньги, он может их вложить в другой бизнес, проиграть в казино или профинансировать расходы Азербайджанской Республики. «Лукойл» стоит таких больших денег? Я помню, когда он стоил всего $2 млрд. И в том, что он сейчас стоит других денег заслуга в значительной степени Алекперова и его команды. Вместе с ним, богаче стали множество мелких инвесторов, рядовых акционеров. Что хорошо для «Лукойла», то хорошо для России. Ничего нового.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»