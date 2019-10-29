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ИАЦ «Альпари»: Рубль отступает, оставшись без поддержки

29 октября 2019

Пессимизм в нефти и формальное окончание налогового периода в России утянули рубль вниз. Доллар США к середине сессии во вторник торгуется по 63,97 руб. и подрастает, евро также прибавляет в весе и стоит 70,90 руб.

Не сказать, что локальное снижение в нефти — баррель Brent сорвался ниже $61, но это мало что означает для среднесрочного «боковика», — сильно кого-то расстроило. Просто в рублевых парах снова нет идеи, и в таких условиях играет тот драйвер, что в моменте ярче.

Сегодня открывается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится поздно вечером в среду. Инвесторы берегут силы еще и перед этим: сложно понять, насколько решительно настроен Федрезерв в дальнейших планах по снижению процентной ставки. Сейчас ФРС снизит ставку до диапазона 1,50-1,75% годовых и может дать сигнал к еще одному сокращению показателя до конца года. Тогда доллар ослабнет, а рубль сможет вернуться в область 63,50.

Пока же «американец» попробует закрепиться около 64,00, откуда откроется дорога к промежуточному сопротивлению на 64,15 руб. Евро/рубль вполне может прошагать к 71,00, но вряд ли это случится сегодня до конца дня.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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