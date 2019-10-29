ИАЦ «Альпари»: Акции «Магнита» могут стоить еще дешевле

«Магнит» во вторник отчитался по финансовым показателям, которые не обрадовали инвесторов. Выручка компании за третий квартал 2019 года выросла на 10,5% и составила 342,6 млрд руб. Во втором квартале показатель прибавил 11,4%, поэтому рынок, сравнивая, оптимизмом не искрился. Сопоставимые продажи уменьшились на 0,7%.

Сама компания говорит о том, что была занята распродажами товаров из числа «пассивного» ассортимента, то есть тех, которые обычно пользуются низким спросом. Помимо этого, «Магнит» долго держал на приварках сезонные товары. Это тоже могло сказаться на уровнях продаж не самым лучшим образом за счет психологической составляющей. Чистая прибыль сократилась на 57,3% и составила 3,3 млрд руб.

Акции компании на этом фоне обновили минимумы на уровне 3092,50 руб. Так дешево бумага не стоила с января 2012 года. Среднесрочный нисходящий торговый канал в бумаге сформировался еще 18 сентября текущего года, долгосрочный берет свое начало от 10 июля.

Вполне может быть, что текущие уровни — это не предел для бумаг «Магнита», хотя стратегически у компании все в прядке и ничего криминального с ее финансами не происходит. Может быть, сейчас просто в тренде «топить» «Магнит». Рано или поздно это закончится, потому что потребитель голосует «рублем», а здесь все предельно просто. В третьем квартале у «Магнита» уменьшился поток покупателей во всех форматах ретейла, но вряд ли это чисто его проблема. Дело, скорее всего, в общем сокращении потока покупателей и их интереса.

Нужные шаги уже сделаны: проведен анализ покупательского объема и сферы интересов, ретейлер запустил программу с картами лояльности. Думается, что это в комплексе позволит вернуть финансовые параметры на более-менее уверенные уровни, нужно только время.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»