«Открытие»: "Газпром" и "Норникель" двигают рынок вверх

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,67% до 2876,14 п., а РТС рос на 0,35% до 1416,85 п. Отечественный рынок торговался в плюсе, хотя вновь рост обеспечивался локальными историями. «Газпром» дорожал более чем на 2,3% на фоне новостей о заполнении газом магистрального трубопровода «Сила Сибири». Кроме того, тема транзита газа через территорию Украины также постепенно продвигается, поскольку стороны находят общие условия продления контракта. В частности, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о том, что Киев рассчитывает на подписание контракта до конца года. С другой стороны, пресс-секретарь президента РФ Д. Песков сообщил, что подписание контракта может быть возможным лишь при отсутствии судебных претензий. Акции «Магнита» торговались в плюсе, хотя отчётность за III квартал вновь оказалась слабой. Общая выручка выросла на 10,5%, но на этом позитив заканчивается. Прибыль по МСФО сократилась на 57,3% до 3,3 млрд рублей при сокращении сравнимых продаж на 0,7%, а также падении рентабельности до 0,9%. Рост выручки был обеспечен за счёт агрессивного открытия новых магазинов. Акции ГМК «Норникель» продолжили отыгрывать запрет на экспорт никельсодержащей руды из Индонезии. В бумагах «ЛУКОЙЛа» также продолжилась тенденция предыдущего дня, когда глава компании В. Алекперов сообщил об отсутствии планов продажи доли в пользу «Сургутнефтегаза». В лидирующей группе дня были также бумаги НЛМК, ММК, ТМК и «Роснефти». Среди аутсайдеров вновь преобладали бумаги электроэнергетики. Активность остаётся высокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи вновь достиг почти 34 млрд рублей.

Сам рубль проводил менее уверенный день. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3895 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,78%, недельная снизилась до 6,74%, а месячная до 6,78%. Спрос на рубль начнёт постепенно снижаться на фоне завершения октябрьских налоговых платежей. Кроме того, негативная динамика нефти также вносит свой вклад в слабость рубля. Одновременно на глобальном рынке наблюдается укрепление доллара. Соответственно, из локальных факторов поддержки остаются аукционы ОФЗ, которые пройдут в среду, но по факту агрессивного снижения ставки ЦБ РФ уже нельзя быть уверенным в достаточно высоком спросе. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,95 (+0,31%), EUR/RUB – 70,88 (+0,16%).

Европейские рынки преимущественно торговались в минусе. Премьер Великобритании Борис Джонсон вновь не смог продвинуть идею досрочных выборов, так как за них высказалось менее двух третей парламентариев. Однако он предполагает вновь предпринять попытку в ближайшие дни. В остальном можно говорить лишь о корпоративных новостях. Бумаги нефтяной BP PLC оказались под давлением на фоне отчётности, показавшей падение прибыли в III квартале более чем на 40% из-за неблагоприятной ценовой ситуации и влияния погодных факторов. К слову говоря, треть объёма нефти, добытой BP, обеспечила «Роснефть». К 15:15 мск DAX – 12931,32 п. (-0,08%), CAC 40 – 5731,32 п. (+0,01%), FTSE 100 – 7281,53 п. (-0,68%).

В BP PLC также отмечают, что риски снижения цены нефти преобладают над рисками роста. На прошлой неделе повышение котировок было во многом обеспечено сокращением запасов в США. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов за прошлую неделю на 0,7 млн бар. К 15:15 мск Brent – $60,75 (-0,82%), WTI – $55,15 (-1,18%), золото – $1488,3 (-0,50%), медь – $5910,61 (-0,07%), никель – $16655 (+0,09%).

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,83%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,108 (-0,16%), GBP/USD – $1,285 (-0,02%), USD/JPY – 108,88 (-0,08%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможность снижения рынка до 0,2% в Dow Jones. Alphabet отчиталась хуже ожиданий и это большой неприятный сюрприз для высокотехнологичного сектора. Фармацевтическая Pfizer, напротив, предоставила результаты лучше ожиданий. В целом, это самая загруженная отчётами неделя, а в такие периоды рынок чаще топчется на месте, чем резко движется в каком-либо направлении. К тому же во вторник начинается двухдневное заседание ФРС. К вечеру появятся данные по незавершённым продажам домов, а также индекс потребительской уверенности от Conference Board. Российский рынок может закрыть день в плюсе благодаря тяжеловесам «Газпрому» и ГМК «Норникель». Особенно существенный вклад вносят бумаги газовой компании на фоне финальной фазы запуска проекта «Сила Сибири» и процесса переговоров по украинскому транзиту.