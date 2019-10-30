ИАЦ «Альпари»: Индексы снова оделись в «зеленое»

На отечественном рынке акций во вторник снова «зелено», инвесторы не спеша покупают и чувствуют себя вполне уверенно. Оптимизму способствуют глобальные надежды на то, что США и Китай вот-вот договорятся и подпишут что-нибудь перспективное.

Индекс МосБиржи восстановился в область 2870 пунктов, в ближайшее время может попробовать дотянуться до пика на уровне 2900 пунктов, но рынок будет осторожен в преддверии итогов заседания ФРС и его решений. Индекс РТС сегодня укрепился к 1414 пунктам, вероятная цель «быков» в ближайшее время, пока конъюнктура вполне нейтральна, — 1425 пунктов.

Акции «Газпрома» сегодня выросли к максимуму с 5 июля текущего года, отметке 253,7 руб. Основной драйвер — банально хорошее рыночное настроение. Ни переговоры с Киевом по поводу транзита газа, ни отсутствие конструктивных транзитных решений не портят репутацию бумагам газового монополиста. Новая цель роста — 254,50 руб.

Бумаги «Аэрофлота» во вторник тоже подключились к общей позитивной теме и растут к 104,70 руб., прервав тем самым краткосрочный нисходящий тренд. Для того чтобы полностью выйти из-под давления, бумагам нужно пробить 106,10 вверх. Но именно сейчас с наскока сделать это непросто.

Рубль немного отступил сегодня в парах с иностранными валютами, но ничего критичного не случилось. Доллар США остался около 63,92 руб. (+0,3%), евро — вблизи 70,92 руб. Фактически рублевые пары положения не изменили, но многое может измениться уже завтра к вечеру или в четверг утром, когда инвесторы ознакомятся с решениями ФРС. В среду доллар пока останется неподалеку от 64,00 руб., евро — в пределах 70,85-71,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»