Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Индексы снова оделись в «зеленое»

30 октября 2019

На отечественном рынке акций во вторник снова «зелено», инвесторы не спеша покупают и чувствуют себя вполне уверенно. Оптимизму способствуют глобальные надежды на то, что США и Китай вот-вот договорятся и подпишут что-нибудь перспективное.

Индекс МосБиржи восстановился в область 2870 пунктов, в ближайшее время может попробовать дотянуться до пика на уровне 2900 пунктов, но рынок будет осторожен в преддверии итогов заседания ФРС и его решений. Индекс РТС сегодня укрепился к 1414 пунктам, вероятная цель «быков» в ближайшее время, пока конъюнктура вполне нейтральна, — 1425 пунктов.

Акции «Газпрома» сегодня выросли к максимуму с 5 июля текущего года, отметке 253,7 руб. Основной драйвер — банально хорошее рыночное настроение. Ни переговоры с Киевом по поводу транзита газа, ни отсутствие конструктивных транзитных решений не портят репутацию бумагам газового монополиста. Новая цель роста — 254,50 руб. 

Бумаги «Аэрофлота» во вторник тоже подключились к общей позитивной теме и растут к 104,70 руб., прервав тем самым краткосрочный нисходящий тренд. Для того чтобы полностью выйти из-под давления, бумагам нужно пробить 106,10 вверх. Но именно сейчас с наскока сделать это непросто. 

Рубль немного отступил сегодня в парах с иностранными валютами, но ничего критичного не случилось. Доллар США остался около 63,92 руб. (+0,3%), евро — вблизи 70,92 руб. Фактически рублевые пары положения не изменили, но многое может измениться уже завтра к вечеру или в четверг утром, когда инвесторы ознакомятся с решениями ФРС. В среду доллар пока останется неподалеку от 64,00 руб., евро — в пределах 70,85-71,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги