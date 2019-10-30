ПСБ: Консолидация под максимумами

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне. Основными поддерживающими факторами для наших акций стали новые максимумы в США, установленные днем ранее, и удержание фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 61 доллар за баррель. При этом динамика основных индексов в Европе, которые консолидируются у уровней закрытия понедельника, не стала существенным негативным фактором, способным остановить подъем нашего рынка. В результате к 18.00 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись выше 2870 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТМК и Системы, рост которых составил 5,6% и 2,9% соответственно. Из «тяжеловесов» рынка выделим подъем Газпрома (+2,8%). Хуже рынка торговались акции Лукойла (-2%), второй день корректирующиеся после уверенного роста на прошлой неделе. Компанию им составили бумаги Распадской и «префы» Транснефти, потерявшие 1,4% и 0,8% соответственно. Отметим, что благодаря сегодняшнему подъему индекс МосБиржи смог отыграть большую часть потерь понедельника. При этом динамика последних дней укладывает в рамки консолидации после установления новых исторических максимумов. Нижней границей этой консолидации стоит обозначить уровень 2840 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой. При этом завтра активность игроков, как на мировых, так и на российском рынке, может быть пониженной. Это связано с ожиданием результатов заседания ФРС. И если снижение американским регулятором ставки уже заложено в цены активов, то основным фактором, который может существенно повлиять на динамику рисковых активов во второй половине недели могут стать комментарии к данному решению. В них игроки будут искать намеки на дальнейшие действия в рамках кредитно-денежной политики в Штатах.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил порядка 0,2%, торгуясь в районе 63,9 рубля, евро подтянулся на 0,3%, до 71 рубля. Отметим, что в последние недели в паре доллар/рубль наблюдается консолидация под сопротивлением, расположенным на уровне 64 рубля. Долларовым «медведям» пока удается удерживать американскую валюту ниже этой отметки, несмотря на окончание налогового периода. Кроме этого уровня, попробовать остановить движение пары USD/RUB вверх может краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от сентябрьских максимумов. При этом, в текущий момент ближайшей поддержкой для американской валюты выступает уровень 62,5 рубля.