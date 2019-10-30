ИАЦ «Альпари»: Умеренное ослабление рубля остается в силе

Во вторник волатильность на рынке нефти была относительно невысокой. Цена изобразила классический зигзаг, двигаясь в течение дня по траектории вниз-вверх-вниз, и завершила день еле заметным снижением. Торги начались с отметки $61,3 за баррель марки Brent. Цена отправилась вниз, и до начала американской сессии опустилась к $60,3 – минимальному значению с 23 октября. Оттолкнувшись от этого уровня, цена поднялась до $61,6, но к концу торгов снизилась к $61,2. Отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти за неделю на 0,6 млн баррелей после роста на 4,5 млн баррелей неделей ранее. Утром среды котировки черного золота умеренно снижались до $61,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляла $60,4-61,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $58,0-62,1. Сегодня статистику по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США, эксперты ожидают их рост на 0,7 млн баррелей.

Оптимизм по поводу возможного скорого заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином сменился неуверенностью, и большинство западных фондовых рынков накануне снизилось. В отличие от них российский рынок продемонстрировал уверенный рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,04%, лишь немного не дотянув до исторического максимума, установленного в понедельник. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос чуть меньше, на 0,86%. Среди лидеров роста – «НЛМК» (+3,81%) и «Газпром» (+3,56%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,07%, а индекс широкого рынка S&P 500 внутри дня обновил исторический максимум, но завершил день тоже небольшим снижением. Утром среды индексы стран АТР дружно снижались на 0,3-0,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 034 п., на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок может заставить российский рынок акций взять паузу в росте. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2860-2915 пунктов, по индексу РТС — 1410-1440 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО опубликуют «Новатэк» и «Энел Россия», а «РусГидро» отчитается по РСБУ.

В отличие от рынка акций, рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 63,9500 руб. (+20 коп.), а европейская валюта выросла до 71,0350 руб. (+26,5 коп.). Утреннее небольшое снижение нефтяных котировок может привести к продолжению умеренного ослабления рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., для европейской валюты — 70,3-71,7 руб. Вечером ФРС США принимает решение по ключевой ставке. Рынки ожидают ее снижения на 0,25 п.п., до 1,75%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»