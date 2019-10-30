Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль проторгуется без сенсаций

30 октября 2019
Рубль накануне отступал, но ситуация для иностранных валют от этого принципиально лучше не стала. Доллар по итогам сессии вторника замер на уровне 63,95 руб. (+0,3%). Евро подрос на 0,37% и составил 71,03 руб.

Сегодня в фокусе внимания глобальных инвесторов, а значит, и поклонников рубля тоже, будет октябрьское заседание Федеральной резервной системы. В том, что ставку снизят в очередной раз, сомнений нет. Большой интерес представляют комментарии ФРС относительно будущих шагов: будет ли еще одно сокращение стоимости кредитования в декабре, например, и что американский регулятор будет делать дальше. От этого напрямую зависит поведение доллара, а также и конъюнктура для «россиянина».

Минфин в среду проведет традиционные аукционы по размещению ОФЗ. Покупателям будет предложено два выпуска: 26229 на 20 млрд руб. и 24020 в объеме тех остатков, что доступны для размещения в этом выпуске. Внешний фон нейтрален, поэтому спрос на долговые бумаги окажется, скорее всего, стандартным — ведомству удастся распродать все, что нужно, но без ажиотажного спроса.

В середине недели доллар, с большой долей вероятности, проторгуется в рамках 63,80-64,15 руб., евро — в пределах 70,75-71,25 руб. Диапазоны устойчивые, никаких сенсаций.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги