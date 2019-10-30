ИАЦ «Альпари»: Рубль проторгуется без сенсаций

Рубль накануне отступал, но ситуация для иностранных валют от этого принципиально лучше не стала. Доллар по итогам сессии вторника замер на уровне 63,95 руб. (+0,3%). Евро подрос на 0,37% и составил 71,03 руб.

Сегодня в фокусе внимания глобальных инвесторов, а значит, и поклонников рубля тоже, будет октябрьское заседание Федеральной резервной системы. В том, что ставку снизят в очередной раз, сомнений нет. Большой интерес представляют комментарии ФРС относительно будущих шагов: будет ли еще одно сокращение стоимости кредитования в декабре, например, и что американский регулятор будет делать дальше. От этого напрямую зависит поведение доллара, а также и конъюнктура для «россиянина».

Минфин в среду проведет традиционные аукционы по размещению ОФЗ. Покупателям будет предложено два выпуска: 26229 на 20 млрд руб. и 24020 в объеме тех остатков, что доступны для размещения в этом выпуске. Внешний фон нейтрален, поэтому спрос на долговые бумаги окажется, скорее всего, стандартным — ведомству удастся распродать все, что нужно, но без ажиотажного спроса.

В середине недели доллар, с большой долей вероятности, проторгуется в рамках 63,80-64,15 руб., евро — в пределах 70,75-71,25 руб. Диапазоны устойчивые, никаких сенсаций.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»