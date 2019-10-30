ИК «Фридом Финанс»: Ждем отчетов компаний американского ТЭК

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



До конца недели квартальные данные публикуют ConocoPhillips, Marathon Petroleum, Chevron, Exxon Mobil. В преддверии выхода этой статистики рынок поддержала публикация позитивной отчетности British Petroleum. Кроме того, росту акции «нефтянки» и, опосредованно, «металлургов», способствовал ряд новостей, связанных с развитием российских инвестиционных проектов.



Лидерами роста стали бумаги Газпрома (+3,56%) и Роснефти (+1,85%). Минфин подготовил проект изменений в налоговый кодекс, в рамках которых Роснефть и Газпром нефть могут получить льготы на Приобском месторождении на 460 и 135 млрд руб. Вчера Минэнерго оценило потенциальные затраты Роснефти и Нефтегазхолдинга на Восток Ойл в 10 трлн рублей. Добыча там будет рентабельной с учетом налоговых льгот и при цене нефти до $35-$40 за баррель.

Акции ММК (+3,11%) и НЛМК (+3,81%) дорожали на фоне активизации слухов и ожиданий, связанных с перспективами изменений в дивидендной политике. СД ММК 30 октября даст рекомендации по дивидендам за 3-й квартал.

Акции ЛУКОЙЛа (-1,62%) могли негативно отреагировать на новость о продаже небольшого пакета этих бумаг членом правления компании. В отсутствие дефицита инвестиционных идей, рынок мог переместить свой интерес на широкий спектр других менее «дорогих» бумаг.

Выручка ритейлера Магнит (+1,36%) в 3-м квартале выросла на 10,5%. Чистая рентабельность сократилась до 0,9% с 2,5% год назад под влиянием разовых факторов (распродажа старого ассортимента).

Преобладают шансы повышения рынка. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2870-2935 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,65-64,15.