Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 октября: 3 063,4900 руб/1 г золота и 37,0500/1 г серебра
30 октября 2019
ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 063,4900 руб.
- 1 грамм серебра - 37,0500 руб.
- 1 грамм платины - 1 879,8600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 694,0400 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,0801 р. (0,88%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1700 р. (0,46%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,7600 р. (1,35%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,7099 р. (0,89%).
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