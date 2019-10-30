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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 октября: 3 063,4900 руб/1 г золота и 37,0500/1 г серебра

30 октября 2019
ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 063,4900 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,0500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 879,8600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 694,0400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0801 р. (0,88%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1700 р. (0,46%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7600 р. (1,35%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,7099 р. (0,89%).

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