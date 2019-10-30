Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 октября: 3 063,4900 руб/1 г золота и 37,0500/1 г серебра ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 063,4900 руб.

1 грамм серебра - 37,0500 руб.

1 грамм платины - 1 879,8600 руб.

1 грамм палладия - 3 694,0400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0801 р. (0,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1700 р. (0,46%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,7600 р. (1,35%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,7099 р. (0,89%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



