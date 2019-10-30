ИАЦ «Альпари»: Инвесторы удерживают рубль в диапазоне

В среду днем российский рубль чуть корректируется после вчерашнего ослабления в парах с иностранными валютами. Однако, если сделать шаг назад, видно, что ничего особенного в рублевых парах по-прежнему не происходит. Все также «болтанка» в достаточно узких диапазонах, как и ранее.

К середине дня доллар балансирует около 63,84 руб. Любые попытки пробиться к 64,00 успеха не имеют, но, откровенно говоря, поклонники «американца» особенно и не настаивают. Евро торгуется по 70,94 руб. и может провести весь день в пределах 70,80-71,15 руб. Ничего нового, все те же привычные границы и те же изученные торговые коридоры.

Нефть в незначительном минусе, но все еще выше $61 за баррель Brent, и это позволяет сырьевому рублю не беспокоиться о наличии нефтяной поддержки. Минфин в среду проводит очередные аукционы по предложению ОФЗ. Здесь все должно быть нейтрально: спрос на бумаги есть, но взрывным он стать не должен, потому что глобальные инвесторы ждут итогов заседания ФРС США и экономят силы. Распродать нужный объем Минфин сможет легко и без напряжения, но не более того.

Сегодняшний день вполне может оказаться спокойным для рублевых пар, но к вечеру волатильность способна чуть расшириться.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»