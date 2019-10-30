ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2860-2900 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2860-2900 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $61,12, теряя 0,18%. Рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,8-64,1, евро/рубль – 70,9-71,2. Евро/доллар – 1,112.

США признали геноцид армян 1915 года. Турецкая оценка – 300 тыс. погибших, армянская – 1,5 млн. Однако данное решение не влияет напрямую на политику Государственного департамента. Фактически мы имеем дело со словесными санкциями, очередным давлением на Анкару. Мы не думаем, что данное решение будет иметь какие-либо экономические последствия. Суммарно же потери Турции от американского давления оцениваются в 2% ВВП.

По информации из деловых кругов, главной темой остаются очередные отсрочки по Брекзиту, принятые как в британском парламенте, так и в Брюсселе. Последний устал ждать, но всё же поддался уговорам либеральной части британского парламента, объявив о новой отсрочке до 31 января. Расчёт, очевидно, сделан на досрочные выборы, проведение которых сейчас активно проталкивает Борис Джонсон. Правящая партия консерваторов на досрочных выборах, по мнению Джонсона, сможет набрать достаточное количество мест в парламенте, чтобы единолично влиять на решения, касающиеся Брекзита.

Однако парламент отклонил инициативу премьер-министра, что ещё больше запутывает общеполитическую ситуацию и в Великобритании, и в Европейском Союзе. Конечно, от Брекзита Британия больше теряет, чем выигрывает, прежде всего это касается международного финансового центра в Лондоне. Но вряд ли это понимают сторонники выхода из ЕС. Новостной поток по данному вопросу обеспечивает дополнительную волатильность международного валютного рынка, а значит, дополнительный хлеб спекулянтам.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»