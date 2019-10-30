ИАЦ «Альпари»: Важно, где сегодня закроется день

В среду, 30 октября, в начале торговой сессии рубль показывает незначительные движения относительно доллара и евро, так как участники рынка ждут решения ФРС США по базовой ставке и комментариев регулятора по дальнейшей монетарной политике. Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 3 коп., до 63,92 руб., курс евро — на 1 коп., до 71,02 руб. Стоимость нефти утром снижается на 0,8%, до $61,07 за баррель сорта Brent.

Во вторник, 30 октября, торги по рублевым парам завершились ростом в среднем на 0,3%. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 63,95 руб., евро/рубль – на 0,37%, до 71,03%, фунт/рубль – на 0,24%, до 82,24 руб. Отрылись же торги на Мосбирже ростом по евро и доллару. Причиной ослабления рубля на открытии стала дешевеющая нефть. Цена на нефть сорта Brent упала ниже двух важных уровней: $61,40 и $61,15. На торгах в Европе курс доллара повышался до 64,03, курс евро – до 71,04 руб.

Отскок нефтяных котировок произошёл от уровня $60,63. На американской сессии она могла подорожать на фоне ожиданий сокращения добычи экспортерами ОПЕК+. Заместитель министра энергетики РФ заявил, что они собираются учесть падение объемов добычи нефти в США. Покупатели в нефти отыграли все дневные потери, а рубль их вернул частично. Пара доллар/рубль осталась ниже 64 руб.

Запасы сырой нефти в США снижаются вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные отчета Американского института нефти (API). За неделю до 25 октября запасы сырой нефти снизились 708 тыс. баррелей, запасы бензина — на 4,7 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 1,61 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго выйдут сегодня в 17:30 мск. По среднему прогнозу эксперты ожидают увеличение запасов нефти на 500 тыс. баррелей. По нефтепродуктам ожидается сокращение: запасов бензина — на 2,3 млн баррелей, дистиллятов — на 2,4 млн баррелей.

В среду участники рынка ждут решения американского регулятора по ставке. Ожидается снижение ставки на 25 б.п. После выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла фокус внимания сместится на сделку между США и Китаем. На американской сессии ожидается высокая волатильность по доллару, а значит, и по нефти.

Налоговый период завершился, поэтому рубль на время остался без поддержки. Очень важно, где сегодня закроется день. Если рынок закроется выше 64,25 руб., то на следующей неделе нас ожидает усиление восходящей коррекции до 64,50/64,75 руб. Если ниже, то стоит ожидать продолжения консолидации в сложившемся диапазоне около 64 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»