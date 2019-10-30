ИАЦ «Альпари»: Рынки в ожидании отчета ВВП США и результатов заседания FOMC

Во вторник, 29 октября, торги по евро закрылись ростом. «Медвежьи» настроения сменились на «бычьи» на уровне 1,1074. Росту котировок могли способствовать несколько факторов.

Во-первых, правительство всех стран ЕС приняли решение о переносе сроков Брекзита. Во-вторых, лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Джереми Корбин заявил, что готов поддержать идею проведения досрочных выборов в декабре, так как Британия уже не выйдет из ЕС без договора. А также фондовый индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне. Инвесторы ожидают прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Положительно сказалось на рисковых активах.

Рынок оказался под влиянием новостей. После пробоя трендовой линии коррекционного роста от 1,1073 курс евро снижался до 1,1074. Восстановление за трендовую линию отменило сценарий на падение к 1,1067. По итогам дня валютная пара повысилась до 1,1118.

Экономический календарь в среду плотный. Стоит выделить заседания Банка Канады и ФРС США, а также данные по ВВП США за первый квартал и выступление Джерома Пауэлла. Ожидается, что Банк Канады сохранит ставку, а ФРС снизит на 25 б.п. Так как снижение ставки учтено рынком, то при её снижении фокус сразу переключится на пресс-конференцию глав ФРС США. По ВВП ожидается снижение показателя с 2% до 1,6%.

Когда запланированы важные события, по которым неизвестна будущая реакция спекулянтов и инвесторов, я воздерживаюсь от прогнозирования цены. Если смотреть евро по вчерашней модели, то покупателям открылась дорога к 1,1163.

В 11:55 мск Германия опубликует данные об изменении уровня безработицы и числа безработных за октябрь.

В 12:00 мск Швейцария выпустит индекс ожиданий инвесторов от ZEW и Credit Suisse за октябрь.

В 13:00 мск еврозона представит индекс уверенности потребителей за октябрь.

В 15:15 мск в США выйдет отчет об изменении числа занятых от ADP за октябрь, в 15:30 мск — об изменении объема ВВП за третий квартал.

В 16:00 мск Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь.

В 17:00 мск в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады.

В 17:30 мск Минэнерго опубликует отчет по изменению запасов нефти.

В 18:00 мск состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 21:00 мск в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC.

В 21:30 мск в США состоится пресс-конференция FOMC.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»