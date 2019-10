«Открытие»: В начале дня можно ожидать небольшое снижение отечественных индексов

По итогам торгов 29 октября индекс МосБиржи вырос на 1,04%, до 2886,48 п., а РТС на 0,86%, до 1424,05 п. Рынок двигали вверх «голубые фишки». ГМК «Норникель» (+1,32%) продолжил отыгрывать запрет Индонезии на экспорт никельсодержащей руды. Вслед за ним последовали отечественные металлурги, которые имеют более лёгкий доступ к сырью: «НЛМК» (+3,81%), «ММК» (+3,11%) и «Северсталь» (+1,96%). Однако главным двигателем роста стали бумаги «Газпрома» (+3,56%). Компания объявила о заполнении газом магистрального трубопровода «Сила Сибири». По сути, в течение полугода газовая компания завершит ввод в эксплуатацию трёх своих главных проектов последних лет, что позволит увеличить поставки в дальнее зарубежье в полтора раза. Однако самым важным является то, что начнут сокращаться инвестиционные расходы, что неминуемо приведёт к увеличению дивидендных выплат до 25-35 рублей на акцию в течение двух лет. «Магнит» (+1,36%) отчитался о снижении чистой прибыли по МСФО в III квартале на 57,3%, но рынку понравилась динамика расширения сети и рост общей выручки на 10,5%. Соответственно, прибыль начнёт расти после того, как расширение торговых площадей завершится. Самыми слабыми были бумаги «ЛУКОЙЛа» (-1,62%), которые продолжают падение после подтверждения отсутствия планов по продаже доли в пользу «Сургутнефтегаз». Впрочем, также стоит говорить, что самым слабым сектором была электроэнергетика на фоне разбирательства по поводу манипулированием тарифов на электроэнергию. Активность оставалась высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 69,916 млрд рублей.

Ситуация в рубле была менее оптимистичной из-за укрепления доллара на глобальном рынке. Кроме того, стоит говорить о том, что резкое смягчение денежной политики ЦБ РФ в минувшую пятницу может спровоцировать волну фиксации прибыли на рынке ОФЗ, а через неё и в рубле. В среду Минфин проведёт очередные аукционы, по итогам которых можно будет оценить настрой инвесторов. Финансовое ведомство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объёме 20 млрд рублей, а также ОФЗ с переменным купоном выпуска 24020 с погашением в июле 2022 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Нефть также сыграла свою роль в течение дня. Однако к вечеру котировки вернулись в плюс, что позволило рублю отойти от дневных минимумов. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,31% до 63,95, а евро на 0,37% до 71,035.

Торги в США завершились небольшим снижением индексов. Главным виновником пессимизма стала материнская компания Google. Прибыль Alphabet (-2,12%) не дотянула до прогнозов. Однако не всё так было печально. Бумаги Boeing Co. подорожали на 2,36% на фоне слушаний в сенате по поводу проблем с B737 Max. General Motors (+4,28%) смогла отчитаться лучше ожиданий по прибыли, хотя результаты минувшего квартала были подвержены негативному влиянию забастовки персонала. Отчётность Xerox Holdings Corp. (+11,79%) превзошла все ожидания, а также сообщила, что не станет продавать подразделение потребительского кредитования. Весьма сильно отчитались представители фармацевтической отрасли: Merck & Co. (+3,53%) и Pfizer Inc. (+2,49%). Статистика также оказалась вполне позитивной, что уже ухудшает ожидания по поводу мягкости ФРС. Объём незавершённых сделок по продаже жилья вырос за сентябрь на 1,5%. Индекс потребительского доверия снизился в октябре до 125,9 п. с 126,3 п. в сентябре, что вполне можно отнести к неуверенности в первые недели из-за падения фондового рынка. По итогам дня DJIA снизился на 0,07% до 27071,42 п., а S&P 500 на 0,08% до 3036,89 п.

Азиатские рынки преимущественно снижались. От ФРС ждут снижения ставки, но на этом американский регулятор может ограничиться. Прогресс переговоров США и КНР позволяет рассчитывать на то, что экономическая ситуация в мире, если не начнёт улучшаться, то, как минимум, перестанет ухудшаться. Соответственно, ФРС может взять паузу, чтобы изучить влияние уже принятых мер. Вероятность снижения ставки на текущем заседании рынок оценивает в 94%. Однако дальнейшие оценки уже не столь очевидные. В Японии розничные продажи в сентябре показали рост на 9,1% при ожиданиях повышения на 6,9%. Впрочем, экономисты отмечают, что столь агрессивное потребление связано с повышением налога с продаж с 1 октября. Инфляция в Австралии ускорилась до 1,7% в III квартале по сравнению с 1,6% в II квартале. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 22846,65 п. (-0,55%), Hang Seng - 26693,90 п. (-0,35%), Shanghai Composite - 2944,50 п. (-0,33%).

Нефть продолжила снижение, хотя статистика по США этому не способствовала. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 25 октября, коммерческие запасы нефти сократились на 1,7 млн бар. Запасы бензина сократились на 4,7 млн бар., а дистиллятов на 1,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,5 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 2,5 млн бар. и дистиллятов на 2,4 млн бар. Возможно, что рынок негативно реагирует на рост запасов нефти на 1,2 млн бар. в нефтехранилищах терминала Кушинг. Стоит также обратить внимание на заявление вице-президента PetroChina Линь Ксиао о том, что к 2035 году потребление природного газа в Китае увеличится на 300 млрд кубометров, или более чем на 100% с текущих 280 млрд кубометров в год. По сути, это говорит о том, что Западному маршруту поставок «Газпрома» в Китай – быть. К 9:00 мск Brent - $61,03 (-0,33%), WTI - $55,26 (-0,50%), Золото - $1489,8 (-0,06%), Медь - $5917,23 (-0,28%), Никель - $16825 (-0,03%).

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 97,70 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,83%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,111 (без изменений), GBP-USD - $1,287 (+0,05%), USD-JPY – 108,84 (-0,05%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 11:55 мск безработица в Германии (ожидается 5,0%);

- в 13:00 мск отчёт потребительского и делового доверия еврозоны, а также индексы делового климата и экономических ожиданий;

- в 15:15 мск данные ADP по занятости в частном секторе американской экономике (ожидается 120 тыс. новых рабочих мест за октябрь);

- в 15:30 мск предварительный ВВП США за III квартал (ожидается замедление роста до 1,6% с 2,0% в предыдущие три месяца);

- в 17:00 мск решение Банка Канады по ставке (ожидается сохранение ставки на уровне 1,75%);

- в 17:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- в 21:00 мск решение по процентной ставке ФРС США (Ожидается снижение на 25 базисных пункта).

Внешний фон перед стартом торгов на российском рынке слабо негативный. Возможно, что ФРС ставку снизит, но на этом и ограничится. Соответственно, ожидания вновь переключатся на переговоры США и КНР, которые могут осложниться в любой момент. В начале дня можно ожидать небольшое снижение отечественных индексов. Рубль может укрепляться до середины дня, когда произойдут размещения ОФЗ. Из корпоративных новостей можно отметить отчётность по РСБУ от «Русгидро», а также отчётности «НОВАТЭК» и «ЭНЕЛ Россия» по МСФО.