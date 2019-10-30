Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро застыл на уровне 1,1114

30 октября 2019

На торгах в Европе основные валюты находятся в узких ценовых диапазонах. Участники рынка ожидают результатов ФРС США по ставкам. В плюсе на 0,18% торгуется британский фунт и швейцарский франк. Фунт укрепляется на новостях о назначении досрочных выборов в Великобритании на 12 декабря. В связи с новыми выборами без Парламента нас ожидает неопределённость, поскольку неизвестно, сможет ли Консервативная партия сохранить большинство в Палате общин или нет. Если победу одержит оппозиция, они попытаются отменить Брекзит.

Как ожидается, в среду ФРС третий раз снизит диапазон ставок с 1,75-2,00% до 1,50-1,75%. Снижение ставки заложено в цену, поэтому реакция спекулянтов и торговых роботов будет на сопроводительное заявление и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Участники рынка хотят получить ответ на вопрос: возьмет ли регулятор паузу в цикле снижения ставок, и какие действия предпримет, если макроэкономические показатели продолжат ухудшаться?

EUR/USD вырос на 0,03%, до 1,1115. В утреннем обзоре я написал, что покупателям открылась дорога к 1,1160. Если фундаментальные события совпадут с техническими сигналами, то колебания усилится в их направлении. Если они окажутся против сигналов и прогнозов рынка, то стоит ожидать ложных пробоев уровней, трендовых линий и отмены сигналов.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


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