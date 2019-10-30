ИК «Фридом Финанс»: Мировые фондовые индексы замерли в ожидании решения ФРС

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 29 октября на американских фондовых площадках завершились снижением. S&P500 по итогам дня опустился на 0,08%, до 3037 пунктов. Технологические компании смотрелись хуже широкого рынка после выхода отчета Alphabet. На этом фоне Nasdaq-100 просел больше других основных индексов. Отчеты о прибылях за предыдущий квартал оставались в центре внимания перед ключевыми событиями недели — подведением итогов заседания ФРС и публикации октябрьских данных по рынку труда. В плюсе закончили сессию сектора здравоохранения, материалов, энергоносителей.



Мировые фондовые индексы замерли в ожидании решения ФРС. Регулятор почти наверняка понизит ставку в третий раз подряд, но инвесторов больше волнует тональность итоговой пресс-конференции Пауэлла. Экономика США замедляется, что требует монетарной поддержки, но регулятор сейчас ограничен в средствах, так как ставки уже на исторически минимальных отметках. Помимо ФРС на рынок влияют ожидания по отчету самой дорогой в мире компании Apple.



Азиатские площадки на этом фоне снижаются. Японский индекс Nikkei теряет более 0,5%. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng падают на 0,4-0,5% после слабого отчета PetroChina. Европейские биржи открылись в нуле, получив поддержку от новостей о возможном объединении автомобильных компаний PSA Group и Fiat Chrysler. В Великобритании на 12 декабря назначены досрочные выборы в парламент, что способствовало укреплению фунта.



Спрос на безопасные активы восстанавливается. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских обязательств США торгуется у 1,83%. Золото остается ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent снижается к $61 за баррель. В преддверии решения ФРС интерес к рисковым активам слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 останется выше 3020 пунктов, но, если риторика регулятора окажется жесткой, не исключено снижение.



Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на первую оценку ВВП США за третий квартал. Согласно прогнозу, экономический рост замедлится до 1,9%. Показатель может оказаться и хуже ожиданий, учитывая снижение темпов промышленности из-за торговых войн. Инвестиции и экспорт, вероятно, продолжат сокращаться, но потребление должно способствовать сохранению позитивной динамике экономики. Если же и потребление сбавит обороты, ожидания рецессии усилятся, что вызовет негативную реакцию на фондовых площадках.



До открытия рынка сегодня отчитаются General Electric (GE) и CME Group (CME). GE продолжает испытывать сложности из-за электроэнергетического и нефтегазового сегментов, поэтому ждет снижения EPS и выручки. CME прогнозирует улучшение результатов благодаря повышенной волатильности на рынках. После закрытия свои отчеты представят Apple (AAPL), Facebook (FB) и Starbucks (SBUX). Наиболее сильные результаты ожидаются от Facebook, так как, несмотря на усиление контроля со стороны регуляторов, доходы соцсети от рекламы остаются стабильными. Для Apple определяющее значение будет иметь динамика реализации новых моделей iPhone. Усиления спроса на iPhone 11 может не компенсировать снижение средней цены продаж из-за недостаточной популярности дорогих моделей Pro. Starbucks рассчитывает на повышение EPS и продаж благодаря инновациям, что может способствовать росту подешевевших в последние два месяца акций.



Техническая картина по S&P500 выглядит умеренно оптимистичной, но появились негативные краткосрочные сигналы. Индекс остается выше линии сопротивления в районе 3025 пунктов, что можно отнести к положительным моментам. В то же время немного смущают образовавшийся 28 октября разрыв и форма свечи от 29 октября с тенью вверху. Это может создавать давление на индекс. Тем не менее показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих продолжению позитивной динамики. Таким образом, шансы на рост индекса в направлении 3070-3120 пунктов сохраняются, но коррекция не исключена. Ключевым фактором для сохранения шансов на ралли будет способность индекса удержаться выше сопротивлений на отметках 3025 и 3000 пунктов.