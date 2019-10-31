ПСБ: И вновь максимумы, но…

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок обновил исторические максимумы на умеренно негативном внешнем фоне. Так основным поводом к продажам в наших акциях могла послужить динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне публикации отчета Минэнерго США по запасам, потеряла более 0,5%. Отметим, что по статистике коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократились на 3 и 1 млн баррелей соответственно. При этом динамику западных фондовых площадок можно охарактеризовать, как нейтральную для наших активов. В Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 теряли в пределах 0,1%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи прибавил 0,7%, поднявшись выше 2900 пунктов. Основным драйвером роста индекса стала динамика бумаг Газпрома, прибавивши порядка 3,3%. Компанию им составили Алроса (+3,8%) и ФСК ЕЭС (+1,4%) Хуже рынка торговались Сургутнефтегаз и МРСК ЦП, упавшие на 3,4% и 6,2%. В ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи установил новый исторический максимум в районе 2913 пунктов, после чего несколько скорректировался. При этом отметим, что ситуация на рынке может кардинально поменяться уже завтра. Сегодня вечером ФРС огласит очередное решение по ставке. Снижение ставки американским регулятором уже заложено в котировки большинства активов, а основным драйвером в конце недели станут комментарии, сопутствующие данному решению. Если они будут достаточно жесткими, не дающими надежд на продолжение цикла снижения ставки, то по рынкам может прокатиться волна фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет, как минимум, к коррекции. Если же рынок получит «голубиные» комментарии, игроки могут начать закладывать в цены активов еще одно снижение ставки на горизонте ближайшего квартала, что поддержит высокорисковые активы и поспособствует установке нашим рынком новых исторических максимумов.



На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 64 рублей, евро прибавил 0,2%, вплотную подойдя к 71,2 рубля. Несмотря на снижение цен на нефть и негативную динамику большинства валют развивающихся рынков, в рамках сегодняшней сессии рубль понес лишь незначительные потери. Долларовые «быки» предпринимают попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля. Если им это удастся, следующей преградой на пути роста станет сопротивление на уровне 65 рублей. При этом сегодняшнее закрытие в рубле, как и динамику до конца недели, определят результаты заседания ФРС. Отметим, что в случае если доллару не удастся закрепиться выше 64 рублей, возрастут шансы дальнейшего отката, а ближайшей поддержкой для американской валюты будут выступать годовые минимумы, установленные в июне в районе 62,5 рубля.