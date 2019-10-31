ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи обновил рекорды: что дальше?

Индекс МосБиржи сегодня впервые поднимался выше 2900 пунктов — максимум сессии составил 2913 пунктов. Растущий тренд в рублевом индикаторе пока только укрепляется, и если внешний фон не преподнесет ничего проблемного, индекс будет карабкаться и дальше. Валютный индикатор, в свою очередь, сегодня успел подняться к 1426 пунктам и выглядит вполне уверенным, несмотря на небольшие колебания курсов.

Вверх рынок тянут «тяжеловесы» — «Алроса», «Газпром», «ПИК». В каждой из этих бумаг есть свои драйверы, но в совокупности такой локомотив выглядит внушительно и спокойно движется, несмотря на неоднозначную внешнюю конъюнктуру.

Фокус внимания сейчас смещен в сторону заседания Федеральной резервной системы. Если Джером Пауэлл будет настроен так себе, то в четверг рынки начнут коррекцию, поскольку забрались достаточно высоко. Если же Федрезерву ничем испугать инвесторов не удастся, покупки продолжатся без проблем. Все будет зависеть от того, как именно инвестиционный мир оценит риски.

Акции «Газпрома» обновили сегодня многолетний пик на уровне 265 руб. Что это, неужели та самая недооцененность бумаги, сложившаяся на несколько лет? Или, может быть, запоздалая реакция на новости о разрешении Данией строительства «Северного потока-2»? Допустим, это совокупность факторов, умноженная в данном случае на техническую составляющую, которая позволяет бумаге пройти вплоть до 280 руб. в среднесрочной перспективе.

Мы же понимаем, что если капитализация «Газпрома» будет расти и далее, рынку будет все равно на внешний негатив.

Рубль к вечеру чуть отступает, но это, по всей видимости, реакция на вынужденную позицию рынка «постоять и подождать», что там решит ФРС. Доллар США поднялся к 64,10 руб., но основные торги все так же шли сегодня вокруг этой заколдованной отметки 64,00. Евро вырос к 71,25 руб., но выше 71,35 валюта пробьется, только если существенным образом изменится поведение евро/доллара.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»