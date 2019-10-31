ИАЦ «Альпари»: Рубль продержится выше 64 руб. на слабости доллара

В начале торговой сессии четверга курс доллара расчетами «завтра» повышается на 1 копейку — до 63,85 руб., курс евро — на 5 копеек, до 71,24 руб. Стоимость нефти утром повышается на 0,3%, до $60,42 за баррель сорта Brent.

В среду, 30 октября, торги по рублю закрылись разнонаправленно. Он подешевел к евро и фунту, укрепился к доллару США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 63,83 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,21%, до 71,18 руб., фунт/доллар – на 0,26%, до 82,45 руб. День выдался волатильным из-за важных событий.

На американской сессии вышли данные по ВВП США за третий квартал. Индекс валового внутреннего продукта в США составил 1,9% за год и оказался выше прогноза. Доллар укрепился. Затем появились слухи о переносе заключения торговой сделки между США и Китаем. Появились они неспроста. В Чили из-за беспорядков и протестов отменили саммит APEC. Это мероприятие было запланировано на ноябрь, и на нем, как ожидалось, лидеры США и Китая должны подписать торговое соглашение. Эта новость затронула рисковые активы, включая рубль. Пара доллар/рубль повысилась до 64,14 руб., евро/рубль — до 71,30 руб. Потом внимание трейдеров переключилось на отчет Минэнерго США и заседание ФРС США.

Нефть марки Brent подешевела на 2,7% на новостях о саммите APEC и росте запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей). По данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти снизились на 708 тыс. баррелей.

Запасы бензина снизились на 3 млн баррелей (прогноз был -2,1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1 млн баррелей (прогноз был -2,4 млн баррелей). Добыча нефти в США осталась на прежнем уровне, составив 12,6 млн баррелей в день.

Данные оказали давление на рубль, но заседание FOMC было важнее. ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 1,50-1,75%. Доллар отреагировал небольшим ростом на решение регулятора, поскольку снижение ставок было учтено рынком на 95%. Во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла доллар подешевел по всем фронтам. Он намекнул на паузу после третьего понижения ставки в 2019 году. Индекс S&P500 обновил максимум на 3050,10 и закрылся на рекордном уровне. В итоге рубль укрепился к доллару на фоне его ослабления и подешевел к европейским валютам.

Сегодня на первую половину дня можно рассмотреть восстановление нефти Brent до $60,95. Худший сценарий для четверга – падение до $59,55. Пара доллар/рубль остается торговаться в боковом тренде от 22 октября. Штаты успокоили всех, что планы относительно графика финализации первой фазы торгового соглашения с КНР остаются неизменными.

Индексы активности в непроизводственном секторе и секторе услуг вышли хуже прогнозных значений. В конце недели давление на рубль сейчас начнет нарастать. Сопротивлением выступает уровень 64,15 руб. Поддержка по-прежнему находится на уровне 63,55 руб. В какую сторону выйдет цена из диапазона, в том направлении и двинемся.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»