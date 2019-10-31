ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - начинается подготовка к NFP

В среду, 30 октября, торги по евро завершились ростом на 0,36%. На американской сессии волатильность на рынке была очень высокой. Она сначала повысилась после выхода ВВП США за третий квартал, который составил 1,9% за год и оказался выше прогноза. После ВВП цена летала на слухах о переносе заключения торговой сделки между США и Китаем и выступлении Джерома Пауэлла.

Чили из-за беспорядков в стране отменили саммит APEC. Это мероприятие было запланировано на ноябрь, и на нем, как ожидалось, лидеры США и Китая должны подписать торговое соглашение. Новость затронула рисковые активы.

ФРС снизила процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 1,50-1,75%. Доллар отреагировал небольшим ростом на решение регулятора, поскольку снижение ставок было учтено рынком на 95%. Во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла доллар подешевел по всем фронтам. Он намекнул на паузу после третьего понижения ставки в 2019 году. Курс доллара подскочил с 1,1080 до 1,1171 (+91 пункт)

На момент написания обзора евро стоит 1,1158. Штаты успокоили всех, что планы относительно графика финализации первой фазы торгового соглашения с КНР остаются неизменными. Новость об отмене саммита не должна вызвать бегство из рисковых активов. Тем не менее, я сегодня ожидаю увидеть нисходящую коррекцию по евро. По прогнозу рассмотрел обновление максимума и рикошет от 1,1178. Падение жду после теста 1,1071.

Цена на американской сессии восстановилась на 90 пунктов. Для евро это приличное расстояние, поэтому без новых драйверов продолжить рост не получится. Не забываем, что ВВП в США вышел лучше прогноза. В пятницу выйдет отчет по американскому рынку труда (NFP). Готовиться к NFP нужно. Еврозона опубликует ВВП, индекс должен задать направление.

В 10:00 мск Германия опубликует данные об изменении розничных продаж за сентябрь.

В 10:45 мск во Франции выйдет индекс потребительских цен за октябрь.

В 13:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь, а также сообщит об изменении объема ВВП за третий квартал и уровня безработицы за сентябрь.

В 15:30 мск Канада представит индекс цен производителей за сентябрь и заявит об изменении объема ВВП за август, США – об изменении уровня доходов и расходов населения за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 16:45 мск в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь.

В 18:30 мск с речью выступит председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»