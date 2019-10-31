ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок вырос на фоне растущей нефти

В среду, 30 октября, фондовый рынок России показал умеренный, но при этом уверенный рост. На закрытии торгов индекс РТС вырос на 0,55%, а рублёвый индекс МосБиржи, как это часто бывает, подрос побольше, на 0,85%. В лидерах роста среды оказались акции фонда «Сафмар», подорожавшие на 5,52%, вероятнее всего, на фоне прошедшей ранее новости о приобретении этим фондом, принадлежащим бизнесмену и поэту Михаилу Гуцериеву, 27%-ной доли в «Кузбасской топливной компании». Более чем на 4% подорожали акции «Объединённой вагонной компании» и «АЛРОСА», но фактически рост российского фондового рынка в среду вытянули на себе акции крупнейшей по капитализации компании «Газпром», подорожавшие на 3,36% на фоне новости о выдаче энергетическим агентством Дании долгожданного разрешения на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на датском континентальном шельфе. В лидерах снижения оказались акции энергокомпании «МРСК Центра и Приволжья» (-7,24%) и скорректировавшиеся вниз после бурного роста прошлой недели обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,48%). На сегодня наши ожидания значений индекса РТС составляют 1420-1450 пунктов, а индекса МосБиржи — 2900-2930 пунктов.

ФРС США в среду, как и ожидалось, в третий раз в этом году снизила процентные ставки до 1,75-2%. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по-прежнему доказывал, хотя не слишком убедительно, что снижение ставки и покупка активов на сумму в $60 млрд в месяц не являются новой QE, и вообще, произошедшее снижение процентной ставки является «подстраховочным» вариантом на случай усиления внешних вызовов американской экономике. Американские фондовые индексы отреагировали на решение ФРС ростом, а доллар — снижением. Индекс Dow 30 вырос на 0,43%, а индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили каждый по 0,33%. Китайские фондовые индексы сегодня в минусе, остальные азиатские рынки на подъёме.

Цена Brent на ICE в среду снизилась на 1,8%, до $60,08 за баррель, а техасская WTI подешевела на 1,2%, до $54,86 за баррель после новости о резком и внезапном росте коммерческих запасов нефти в США на 5,7 млн баррелей. Однако в среду пришла и более позитивная для нефтяного рынка новость: президент Бразилии Жаир Болсанару заявил, что Бразилия может вступить в ОПЕК. Сегодня с утра цена Brent идёт вверх на 0,33%, а WTI дорожает даже на 0,62%. Прогнозируем на сегодня по цене Brent $60-61 за баррель. По курсу рубля к доллару на сегодня мы ожидаем 63-64,2 руб., а по курсу рубля к евро — 70,5-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»