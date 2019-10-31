ИАЦ «Альпари»: Рубль может укрепиться после снижения ставки ФРС

В среду, 30 октября, рубль снова вернулся к разнонаправленной динамике, получив в итоге незначительное преимущество над долларом и отступив перед мощно растущим евро. К закрытию торгов в среду обменный курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 7 коп. (-0,12%), до 63,88 руб. А курс евро в противовес доллару вырос на 13 коп. (+0,18%), до 71,16 руб.

Главным событием среды стало снижение Федеральной резервной системой США коридора процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Это третье в текущем году снижение было предсказуемым, особенно после резкой критики в адрес ФРС в Twitter со стороны президента Трампа. За снижение процентных ставок проголосовало, согласно пресс-релизу ФРС, 8 из 10 членов комитета по открытым рынкам, двое (известные «ястребы» Эрик Розенгрен и Эстер Джордж) голосовали за сохранение процентной ставки без изменений.

В ходе состоявшейся после объявления решения Федрезерва пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла каких-либо сенсационных заявлений от не последовало: как обычно, он заявлял, что американская экономика стабильна и пытался разъяснить, что снижение ставок и покупка активов на открытом рынке не является политикой количественного смягчение, а снижение процентной ставки третий раз подряд в текущем году является «страховочным» вариантом из-за роста внешних вызовов, а не попыткой противодействовать рецессии, как это было в середине 90-х годов прошлого века.

Таким образом, Пауэлл, вопреки прогнозам некоторых экспертов, не перешёл на позиции «ястребов», и это довольно болезненно ощутил на себе доллар США. Долларовый индекс DXY в среду вечером после выступления Пауэлла пошёл вниз, опустившись на 0,22%, и сегодня продолжает падать, теряя к настоящему моменту 0,1%. В свою очередь, в среду вечером наблюдалось достаточно мощное ралли в евро (не в последнюю очередь «разогретое» новостью об очередной отсрочке Брекзита), а также укрепление японской иены по отношению к доллару.

Цены на нефть в среду упали, несмотря на ослабление доллара. Так, цена барреля Brent понизилась в среду на 1,8%, до $60,08. Падение было спровоцировано новостью о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю на 5,7 млн баррелей, хотя консенсус аналитиков предсказывал увеличение запасов менее чем на полмиллиона баррелей. Однако сегодня с утра цены на нефть перешли к умеренному росту, баррель Brent прибавляет в стоимости 0,33%.

Мы полагаем, что при открытии торгов рубль может немного подорожать на фоне падение доллара и роста цены на нефть. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара на уровне в 63-64,2 руб., а по курсу евро повышаем прогноз до 70,5-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»