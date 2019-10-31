ПСБ: Ралли продолжается

ФРС ожидаемо снизил процентную ставку на 25 б.п., подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем под угрозой после отмены саммита АТЭС в Чили, а китайские индексы деловой активности продолжили снижение в октябре.

Главным событием прошедшего дня стало заседание Федрезерва, но не само решение по ставке (согласно фьючерсам, вероятность снижения на 25 б.п составляла 90%), а риторика регулятора была в центре внимания участников рынка. Так, глава ФРС Дж. Пауэлл дал понять, что текущая монетарная политика соответствует экономическим условиям, а на дальнейшее снижение можно рассчитывать только при ухудшении прогнозов по экономике. Факторами в поддержку данного подхода выступает низкая безработица, близкая к целевому уровню инфляция и рост ВВП (первая оценка показателя за 3й квартал составила +1,9% - ниже предыдущего квартала, но лучше консенсуса: +1,6%). Весьма вероятно, ФРС воздержится от очередного снижения в декабре и продолжит наблюдать за внешними факторами.

Стоит отметить, что решение ФРС было воспринято инвесторами умеренно позитивно, американские индексы прибавляли в пределах 0,3%, но некоторые опасения вызвала отмена саммита АТЭС из-за чего могло показаться, что подписание первой части сделки США-Китай становится маловероятным. Тем не менее по данным СМИ стороны продолжают работу над текстом соглашения и рассмотрят альтернативные варианты для встречи лидеров двух стран, в частности, Саммит и подписание может пройти на Гавайях или в Макао.

В целом, на глобальных рынках сохраняется спрос на рисковые активы благодаря и продолжающемуся сезону корпоративной отчетности в Штатах. Вчера свои результаты лучше ожиданий по выручке и прибыли представили Apple и Facebook. При этом могут добавить волатильности опубликованные сегодня слабые данные по деловой активности в КНР. Официальный PMI в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пунктов (49,8 в сентябре), что продолжает на фоне снижения цен производителей и падения прибыли пром. предприятий (в сентябре -5,3%) сигнализировать о проблемах в экономике Поднебесной. Отметим также на фоне слабого внутреннего спроса и снижение PMI в сфере услуг с 53,7 до 52,8 пунктов – минимумы с февраля 2016г. Данные от Caixin выйдут завтра. Несмотря на слабую статистику из Китая на рынках сохраняется слабый оптимизм, который, впрочем, может быт надломлен после выхода статистики из США по рынку труда в пятницу.

Что же касается российского рынка, то ралли продолжается, индекс МосБиржи стал ближе к «круглой отметке» в 3000 пунктов и способен сохранить позитивный настрой и сегодня, показав умеренный рост. Способствовать этому будут стабильные цены на нефть и корпоративные события из которых выделяется отчетность по МСФО за 3й квартал Сбербанка. Также свои данные представят ММК и Детский мир.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк