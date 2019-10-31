Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 октября: 3 060,1399 руб/1 г золота и 36,2700/1 г серебра
31 октября 2019
ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 060,1399 руб.
- 1 грамм серебра - 36,2700 руб.
- 1 грамм платины - 1 891,3400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 665,6299 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3500 р. (0,11%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7800 р. (2,11%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,4800 р. (0,61%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,4100 р. (0,77%).
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