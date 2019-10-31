ИАЦ Альпари»: Пара евро/доллар движется навстречу балансовой линии

В ходе европейских торгов основные валюты в «зеленой» зоне. При курсе 1,1137 пара евро/доллар находится в плюсе 0,08%. Внутридневной максимум зафиксирован на отметке 1,1176. Он образовался на хороших предварительных данных по инфляции и ВВП еврозоны.

Индекс валового внутреннего продукта в еврозоне составил 0,2% за третий квартал и 1,1% за год. Рост ВВП в квартальном исчислении превзошел прогноз 0,1%. Индекс потребительских цен в еврозоне в октябре вырос на 0,7% за год против 0,8% месяцем ранее.

С достигнутого максимума курс евро упал на 24 пункта. Позиции покупателей пошатнулись из-за ухода от риска. Bloomberg сообщил, что Китайские официальные лица ставят под сомнение заключение всеобъемлющей долгосрочной торговой сделки с США. Они обеспокоены импульсивным характером Трампа и риском, что он может отказаться от временного соглашения.

К закрытию дня ожидаю закрытие в районе 1,1140. К этому времени балансовая линия должна встретиться с ценой.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»