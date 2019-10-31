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ИАЦ Альпари»: Рубль впадает в спячку

31 октября 2019

Рубль абсолютно нейтрально пережил октябрьское заседание Федеральной резервной системы США и его итоги и продолжает достаточно вялые торги в парах с иностранными валютами. Сегодня и доллар, и евро слегка подрастают, но это не меняет ровным счетом ничего.

Как и ранее, в рублевых парах расстановка сил никак не меняется. Доллар торгуется по 63,97 руб., то есть в той же непосредственной близости от 64,00, как и прежде. Евро немного вырос ранее, до 71,38 руб., но вряд ли сейчас способен перешагнуть через 71,50, даже если очень захочет.

К середине дня нефть чуть теряет в цене, но стратегически уже не меняется. Баррель Brent торгуется по $60,16, а сам рынок нервничает из-за отмены саммита АТЭС, на котором США и Китай могли бы заключить первоначальное соглашение по торговым условиям.

В общем и целом, в новостном поле нет ничего, что сейчас способно было бы выдернуть рублевые пары из того анабиоза, в котором они находятся. В целом, в преддверие трехдневных каникул в России это, может быть, и неплохо.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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