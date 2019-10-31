ИК «Фридом Финанс»: Противоречивые новости грозят поставить рост на паузу

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 30 октября S&P 500 обновил максимум благодаря решению ФРС снизить ставку в третий раз в этом году и заявлению об отказе от ее повышения до тех пор, пока не ускорится инфляция. S&P500 по итогам дня вырос на 0,33% и закрылся на уровне 3047 пунктов. Позитивная динамика была ограничена падением котировок энергетических компаний под влиянием снижения нефтяных цен. Рост ВВП США в третьем квартале замедлился до 1,9%, однако этот результат оказался лучше ожиданий рынка.

Позитив от решения ФРС по ставке и сильных отчетов Apple и Facebook для мировых фондовых площадок нивелировало заявление Китая о том, что он сомневается в возможности заключить долгосрочное внешнеторговое соглашение с Трампом. Днем ранее министр финансов США подтвердил планы по подписанию предварительной сделки с Китаем в ноябре, несмотря на отказ Чили провести саммит АТЭС 17-18 ноября из-за протестов. Ранее ожидалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин подпишут договоренности именно на этом саммите.

Риски торговых войн продолжают создавать угрозу для глобальной экономики, поэтому заключение частичной сделки могло бы успокоить инвесторов. Однако новые сообщения Bloomberg о том, что китайские власти обеспокоены импульсивностью Трампа и не уверены в его способности заключить надежное соглашение спровоцировали распродажи на рынках.

Азиатские площадки показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng движутся вверх. Шанхайский CSI 300 в небольшом минусе на фоне слабых данных китайского PMI. Европейские площадки открылись в плюсе благодаря сильным отчетам Sanofi и BNP Paribas SA, но ушли в отрицательную территорию на фоне упомянутой новости о сомнениях КНР в реалистичности долгосрочной торговой сделки с США.

Спрос на безопасные активы усилился. Облигации продолжают расти в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,75%. Золото вернулось выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent торгуется у $61 за баррель. Таким образом, аппетит к риску снизился. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 останется вблизи максимумов.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по личному потреблению в США. Как уже показал отчет по ВВП, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в сентябре вырос на 1,7%, что говорит о сохранении инфляции ниже цели ФРС в 2%. Ожидается, что расходы физлиц увеличились на 0,2% за месяц, что подтвердит стабильность потребления.

До открытия рынка отчитаются Altria (MO), Estee Lauder (EL) и Kraft Heinz (KHC). Altria и Estee Lauder ждут роста EPS и выручки. Для табачной компании Altria ключевым вопросом будет влияние результатов инвестиций в производство электронных сигарет Juul, которые испытывают давление из-за их запрета после зафиксированных летальных исходов, связываемых с их употреблением. Kraft Heinz продолжает испытывать трудности, поэтому прогнозирует ухудшение финансовых показателей. Инвесторы рассчитывают, что компания представит стратегию по разрешению этой ситуации. После закрытия будут опубликованы результаты Qorvo Inc (QRVO). Ожидается рост EPS благодаря хорошим продажам последних моделей iPhone, в которых используются комплектующие Qorvo.

Техническая картина по S&P500 располагает к достижению индексом новых вершин и движению к диапазону 3070-3120 пунктов. S&P500 проторговал образовавшийся 28 октября разрыв, что можно отнести к положительным моментам, так как снизились риски сокращения гэпа вниз. Показатель еще не приблизился к значениям перекупленности, что говорит о сохранении потенциала роста. Ключевым фактором для развития ралли будет способность индекса удержаться выше предыдущих сопротивлений на уровнях 3025 и 3000 пунктов.