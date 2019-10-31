ИАЦ Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2900-2940 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2900-2940 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $60,52, прибавляя 0,46%. Рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,6-63,9, евро/рубль – 71,0-71,3. Евро/доллар – 1,116.

ФРС ожидаемо снизила ставку на 25 б.п., до 1,5-1,75%. Джером Пауэлл дал четко понять, что возвращаться к повышению ставок в обозримой перспективе не собирается. Российский рынок акций вытягивает «Газпром»: запуск трубопроводов и новая дивидендная политика однозначно не за горами. На фоне роста акций «Газпрома» мы советуем обратить внимание на бумаги «Мосэнерго».

На долю 10% наименее обеспеченных россиян пришлось 2,1% всех денежных доходов жителей России (год назад – 2,1%). Среднедушевой доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц имели в январе-сентябре 4,2% россиян (в 2018 году – 5%). В размере 7-10 тыс. руб. – 6,4% (7,2%), 10-14 тыс. руб. – 10,8% (11,6%), 14-19 тыс. руб. – 13,8% (14,3%), 19-27 тыс. руб. – 18,5% (18,6%), 27-45 тыс. руб. – 24,6% (23,7%), 45-60 тыс. руб. – 9,6% (8,9%). Свыше 60 тыс. руб. в месяц имеют 12,1% всего населения страны (10,7%).

Таким образом, на зарплату в размере до 27 тыс. руб. в месяц живут 53,7% россиян. Данная цифра сегодня, конечно, даст экономистам и политологам левого толка позубоскалить на тему плохого правительства, экономического курса, капитализма в целом. Однако, на самом деле, это все пустое. Все прекрасно понимают, что в данной цифре сидит большой процент серых зарплат. Просто лозунг отнять и поделить, к сожалению, по-прежнему популярен в интернете. Особенно у людей с нестабильной психикой или просто у тех, у кого не сложилась жизнь.

Сегодня Хэллоуин. Ежегодно он отмечается 31 октября в канун Дня всех святых, прежде всего в англо-саксонских странах. В США дополнительная выручка от праздника оценивается грубо в $9 млрд. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос относительно отношения россиян к Хэллоуину. Оказалось, что об этом празднике знают около 93% россиян, однако отмечать его планируют только 3% опрошенных.

C клубами и ресторациями в России также не совсем все однозначно. Пока одни клубы, бары и рестораны готовятся отмечать Хэллоуин, другие объявили ему войну. Американский праздник попал в опалу у ряда стриптиз-клубов и турагентств, а банщики предлагают всем желающим отмыться от нечисти. При этом россияне потратят на «дьявольскую попсу» не более чем $1-1,5 млрд. В бывшем СССР Хэллоуин также не очень популярен. Исключение составляет следующая в западном тренде Украина. Там выручка составит около $100 млн.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»