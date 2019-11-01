ИАЦ «Альпари»: Рынок обновил максимум и устал

Отечественный рынок ценных бумаг в четверг обновлял пики, но к вечеру позитивный импульс угас. Индекс МосБиржи сегодня касался 2936 пунктов, это очередной рекорд, но позже сполз ниже. В пятницу, вполне вероятно, рублевый индикатор будет консолидироваться, если не произойдет ничего неприятного, и немного снизится, если инвесторы решат зафиксировать прибыль перед трехдневными каникулами.

Индекс РТС сейчас торгуется у максимумов с января 2014 года и вполне может обновлять пиковые значения.

Риском для фондовых индексов на ближайшее время является срыв подписания соглашения между США и Китаем по торговым условиям. Этот риск усилится, если Трамп продолжит язвить в адрес Поднебесной, а дипломаты не смогут применить весь свой опыт и инструментарий, чтобы убедить стороны подписать, наконец, уже оформленные договоренности.

Акции «ПИКа» в плюсе второй день подряд, но сегодня днем инвесторы пробовали свои силы в более масштабных покупках и тестировали область 376 руб. Ничего перспективного из этого не вышло, но теперь видно, что для выхода из «боковика» нужно не так много усилий, как кажется.

Бумаги «Аэрофлота» дорожают четыре дня кряду, и сейчас в акциях есть основания для продолжения подъема вплоть до 109 руб.

Доллар в четверг продолжил балансировать рядом с 64,00 руб., то есть в паре с рублем ничего так и не меняется. Завтра пара доллар/рубль может торговаться в пределах 63,80-64,25, но амплитуда колебаний все короче. Евро/рубль поднялся в четверг к 71,35 руб., что неплохо, но выше 71,50 инструмент сейчас вряд ли сможет вырасти, поскольку нет яркого катализатора.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»