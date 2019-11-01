Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 ноября: 3 088,7300 руб/1 г золота и 36,8200/1 г серебра
1 ноября 2019
ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 088,7300 руб.
- 1 грамм серебра - 36,8200 руб.
- 1 грамм платины - 1 898,6801 руб.
- 1 грамм палладия - 3 696,8799 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,5901 р. (0,93%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5500 р. (1,52%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3400 р. (0,39%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,2501 р. (0,85%).
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