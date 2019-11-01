ИАЦ «Альпари»: отчётность "Роснефти" - событие недели

Российский фондовый рынок завершил октябрь в хорошем плюсе. В течение месяца индекс МосБиржи вырос на 4,9%, достигнув 2893,98 пункта. А индекс РТС за месяц взлетел даже на 7%, до 1422,92 пункта. Укрепление рубля, снижение инфляции и достаточно высокие цены на нефть сделали российские финансовые активы весьма привлекательными для инвесторов. Какие события ожидают фондовый рынок в начале ноября?

Какие результаты нам представит «Роснефть»?

В среду, 6 ноября, в 10:00 (мск) финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев и за третий квартал 2019 года опубликует крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть». А результаты обещают быть интересными. Ведь за первое полугодие 2019 года нефтяная госкорпорация увеличила выручку к аналогичному периоду 2018 года на 11,2%, до 4,2 трлн руб., а чистую прибыль — на 10%, до 325 млрд руб. При этом у госкомпании во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года выручка выросла всего на 3%, до 2,135 трлн руб. и снизилась чистая прибыль на 10%, до 220 млрд руб.

Полагаем, что медленные темпы роста выручки во втором квартале в годовом выражении могли быть связаны с ситуацией по загрязнению нефтепровода «Дружба» и ограничением приёма нефти «Транснефтью» в систему магистральных трубопроводов. В третьем квартале, по нашему мнению, дела должны улучшиться. Особо важно обратить внимание на показатель чистой прибыли, так как от неё будут зависеть дивиденды по итогам 2019 года. Информация с конференц-звонка, который состоится в 13:00 (мск) может оказать влияние на котировки акций компании. Наша целевая цена по акциям «Роснефти» составляет 480 руб. за акцию, рекомендация — «покупать».

«Полюс»: будет ли повод для оптимизма?

Днем ранее, во вторник, 5 ноября, финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев и за третий квартал 2019 года обнародует золотодобытчик «Полюс». В конце октября компания представила достаточно сильные операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 года, согласно которым, добыча золота компанией за девять месяцев выросла в годовом выражении на 13%, до 2037 тыс. унций, а объём переработки руды вырос также на 13%, до 32551 тыс. тонн. Выручка от продаж золота за девять месяцев 2019 года, по прогнозу компании, выросла на 27% в годовом выражении до $2,69 млрд благодаря росту цен на золото в текущем году. Теперь из отчетности можно будет узнать, как рост выручки повлиял на скорректированную чистую прибыль корпорации, которая по итогам первого полугодия 2019 года снизилась в годовом выражении на 11% до $608 млн. Наша расчётная цена по акциям «Полюса» составляет 8000 руб. за акцию, рекомендация — «держать» бумаги.

«АЛРОСА» представит не блестящую отчётность за 9 месяцев?

В пятницу, 8 ноября, финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года опубликует компания «АЛРОСА». Компания уже представила операционные результаты за девять месяцев и третий квартал текущего года, из которых следовало, что третий квартал для неё оказался успешным не во всём. Так, по итогам девяти месяцев у корпорации снизились продажи алмазов в годовом выражении на 13%, до 25,3 млн каратов, что, согласно пресс-релизу «АЛРОСА», было обусловлено снижением продаж камней ювелирного качества. А выручка от продаж алмазов у «АЛРОСА», по её прогнозам, упала за девять месяцев на 34%, до $2,39 млрд. Отметим, что с начала 2019 года результаты корпорации «АЛРОСА» не блестящие, у неё в рублёвом выражении снижались выручка и чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 года. Скорее всего, и по итогам девяти месяцев тенденция к снижению финансовых результатов продолжится. Наша целевая цена акции «АЛРОСА» составляет 79,5 руб. за бумагу, рекомендуем акции «держать».

На следующей неделе мы прогнозируем динамику индекса РТС в диапазоне 1430-1480 пунктов, а индекса МосБиржи в коридоре 2900-2950 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»