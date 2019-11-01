ИАЦ «Альпари»: Инфляция – это наше «всё»

Будущая неделя, как и текущая, окажется насыщенной. В России предстоящая неделя будет укороченной, поскольку в понедельник, 4 ноября, в нашей стране отмечается День народного единства, и в этот день банки и биржи работать не будут. Однако самые важные события недели произойдут уже после российского праздника – во вторник, среду и четверг. При этом россиянам важно обратить особое внимание на среду.

Но сначала советуем обратить внимание на то, что с 1 ноября Европейский Центральный банк начинает покупку активов на открытом рынке на сумму в 20 млрд евро в месяц, а также с 1 ноября сменится глава ЕЦБ, и эту должность займёт бывший руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. При ней, скорее всего, ЕЦБ будет проводить более мягкую монетарную политику, чем было ранее, и, возможно, что курс евро отреагирует на перемены снижением как минимум к доллару.

Ожидается, что в среду, 6 ноября, Росстат должен представить данные по инфляции потребительских цен в России за ноябрь. Мы ожидаем, что в октябре годовая инфляция в нашей стране замедлилась с сентябрьских 4% до 3,7-3,8%. По предварительным данным Росстата, на 28 октября годовая инфляция потребительских цен замедлилась до 3,8%. Отметим, что Банк России совсем недавно снизил прогноз по коридору инфляции по итогам 2019 года до 3,2-3,7%.

Полагаем, что по итогам 2019 года замедление инфляции до этих уровней представляется весьма возможным. Эффект январского повышения НДС исчерпался уже к концу первого полугодия текущего года, а повышение тарифов ЖКХ в июле не сильно повлияло на уровень цен. Также свою роль в замедлении темпов годовой инфляции сыграла и продовольственная дефляция, которая имела место в конце лета и сентябре. Полагаем, что эти данные, если совпадут с прогнозом или окажутся даже лучше прогнозных, могут помочь российскому рублю продолжать укрепляться.

В четверг, 7 ноября, в 15:00 (мск) Банк Англии обнародует своё решение по процентной ставке, а также протоколы заседания комитета по монетарной политике, а в 15:30 с комментариями к этому решению выступит глава Банка Англии Марк Карни. Консенсус аналитиков прогнозирует, что британский регулятор не последует за ФРС США, снизившей 30 октября процентную ставку в третий раз за этот года, и оставит свою ставку без изменений на уровне в 0,75%.

Мы полагаем, что сохранение процентной ставки на том же уровне вполне оптимально для экономики Соединённого Королевства в контексте предстоящего Брекзита, хотя и снова отложенного до января 2020 года. Годовая инфляция в Великобритании в течение нескольких месяцев колеблется в коридоре 1,7-1,8%; хотя она остаётся ниже целевого уровня в 2% в год, но сильно не падает. Безработица, в свою очередь, хотя и немного повысилась в среднем за последний квартал с 3,8% до 3,9% трудоспособного населения, но всё равно остается низкой, особенно на фоне еврозоны, где уровень безработицы вдвое выше.

И, кроме того, в декабре пройдут досрочные выборы в парламент Соединённого Королевства, в преддверии которых делать резкие движения в любую сторону Банку Англии было бы нежелательно. Раскалывать общество накануне Брекзита бессмысленно и опасно, особенно с учётом того, что по вопросу о выходе из ЕС в стране и истеблишменте и так нет единства. Для курса евро относительная стабильность, которая пока достигнута в Великобритании, является фактором роста, это будет означать, что резких движений, таких как выход Великобритании из ЕС «без сделки» до конца января будущего года точно не произойдёт.

Во вторник, 5 ноября, ранним утром Резервный Банк Австралии объявит своё решение по процентной ставке. Аналитики ожидают, что РБА оставит процентную ставку без изменений на исторически низком уровне в 0,75%. Напомним, что в этом году Резервный Банк Австралии снижал процентную ставку трижды, и, более того, руководство финансового регулятора допускало возможность снижения ставки в этом году ещё и в четвёртый раз. Однако у регулятора есть опасения, что рекордно низкие процентные ставки по ипотечным кредитам приведут к повышенному спросу на жильё и росту цен, что может в конечном счёте увеличить инфляцию и без очередного снижения ставки. В любом случае, мы не считаем, что австралийский доллар в текущем году является перспективной идеей для вложения средств.

Отметим, что на будущей неделе ожидаются также и другие важные события:

· Статистика по внешней торговле и сальдо торгового баланса Китая за октябрь (пятница, 1 ноября, в 10:00 мск).

· Данные по рынку труда и занятости в Канаде за октябрь (пятница, 1 ноября, в 16:30 мск).

Мы ожидаем на следующей неделе курс доллара к рублю в интервале 63,2-64,5 руб., а курс евро к рублю – в диапазоне 70,2-72 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»