ИАЦ «Альпари»: Рубль показывает абсолютную готовность к выходным

Российские инвесторы явно готовятся к трехдневным выходным — валютные пары консолидируются у понятных отметок, никто не хочет рисковать в моменте. Доллар США снова как будто «прилип» к отметке 64,00 руб. и не реагирует на новостной поток. Евро стабилен возле 71,35 руб., где смотрится довольно комфортно и спокойно.

Нефтяной рынок падал четыре дня подряд, баррель Brent ушел к $59,70, где сегодня пытается зацепиться за поддержку и стабилизироваться. Вечерние данные от Baker Hughes вряд ли что-то изменят в расстановке сил в секторе, но внимание им уделить стоит: предыдущие были совсем слабыми.

Итак, все монетарные решения, которые должны были быть приняты этой осенью, уже известны и учтены в котировках. Миру понятно, что будет делать дальше ФРС США или, например, Банк Японии. Отечественные инвесторы еще раз утвердились в мысли о том, что ЦБ РФ будет понижать ключевую ставку и далее — это логично, раз инфляция сокращает свое давление. Первая неделя ноября явных сюрпризов преподнести не должна, а это значит, что после каникул рубль вернется к торгам в нейтральном состоянии.

Для доллара США краткосрочный коридор торгов предполагает скольжение в пределах 63,80-64,15 руб., для евро — 71,10-71,40 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»