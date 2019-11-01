ИК «Фридом Финанс»: Остановка после ралли

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Рынок корректировался после затяжного подъема. Лидерами роста были акции ГК ПИК (+2,32%). Лидерами снижения стали бумаги МРСК ЦП (-4,82). Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 64,00-64,50.



Сбербанк (-0,61%) отчитался за 3-й квартал по МСФО. Прибыль банка полностью оправдала наш прогноз (230 млрд руб.). Наблюдается сокращение чистого процентного дохода на фоне снижения ЧПМ, которая упала до минимума в 5,3%. Продолжила сокращаться доходность кредитов (на 1,1 п.п. за год) физлиц, но в среднем доходность кредитов держится на уровне 9,5 из-за того, что новых кредитов в общей массе мало. Рост процентных доходов замедлился, главным образом, за счет корпоративного сегмента. Драйвером роста основных показателей является комиссионный доход, рост которого ускорился. Комиссии банку генерируют в том числе партнеры и дочерние проекты. Вхождение в капитал Mail.ru может увеличить комиссионный доход, если будут развиваться fintech проекты совместно с бизнесом IT-гиганта, в структуру которого входят крупные социальные сети. Мы предполагаем, что прибыль в 4-м квартале составит не менее 210 млрд руб., операционный доход 510-515 млрд. Реакция рынка на отчетность нейтральная, снижение котировок обусловлено общим фоном.



Ожидаем снижение в пределах 1%. На локальном рыке нет новостей. Биржи корректируются на фоне внутриполитических событий в США. Игроки не будут оставлять много длинных позиций на выходные, увеличатся покупки валюты. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2880-2900 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-64,50.