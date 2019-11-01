ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - покупатели нервничают перед NFP

В четверг, 31 октября, торги по евро завершились на уровне открытия азиатской сессии. В ходе европейских торгов пара евро/доллар отошла от максимума 1,1176 и вернулась к минимумам возле 1,1130. Снижение проходило на фоне технических факторов, а также снижения спроса на рисковые активы из-за новых сомнений по поводу вероятности заключения торговой сделки между США и КНР. От минимума 1,1132 цена восстановилась до 1,1151.

На момент написания обзора евро стоит 1,1160. Сейчас все внимание спекулянтов и инвесторов направлено на отчет по американскому рынку труда. Ожидается, что экономика США в октябре создала 89 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы вырос до 3,6%.

На торгах в Азии в паре евро/доллар наблюдается небольшой рост. Перед важным событием рынок часто торгуется в узком диапазоне. До пейролса жду снижение курса до 1,1150. После выхода отчета NFP ценовые колебания непредсказуемые, поэтому мой прогноз до 15:30 мск.

В 10:30 мск Швейцария выпустит индекс потребительских цен за октябрь и заявит об изменении розничных продаж за сентябрь, в 11:30 мск опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

В 12:30 мск Британия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

В 15:30 мск США представит отчет по рынку труда: изменение уровня безработицы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, средняя почасовая оплата труда, средняя продолжительность рабочей недели и доля экономически активного населения за октябрь.

В 16:45 мск США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 17:00 мск – производственный индекс Института управления поставками (ISM) за октябрь и расходы на строительство за сентябрь.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»