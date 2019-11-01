ИАЦ «Альпари»: Мировые фондовые рынки снижались на новостях из Китая

В четверг, 31 октября, мировые фондовые рынки снижались под воздействием негативных новостей из Китая. По сообщениям агентства Bloomberg, Китай пока не готов подписать первую часть торгового соглашения с США. Кроме того, в четверг в Китае вышли довольно негативные данные о снижении в октябре индексов деловой активности в секторах промышленности и услуг, причём индекс деловой активности в промышленности откатился до 49,3 пункта, что является восьмимесячным минимумом. Фондовые индексы США после выхода негатива, связанного с Китаем, упали с исторических максимумов, которых достигли после третьего в этом году снижения процентной ставки ФРС. Индекс Dow 30 просел на 0,52%, индекс S&P 500 потерял 0,3%, а Nasdaq — 0,14%. Азиатские рынки с утра в минусе, а вот китайские фондовые индексы показывают неплохой рост.

Российский фондовый рынок в последний день октября закрылся снижением. К закрытию торгов четверга индекс РТС упал на 0,63%, а индекс МосБиржи снизился только на 0,59%. Лидерами роста за четверг стали привилегированные акции «Ленэнерго», подорожавшие на 2,51%. Также рост показали акции группы компаний «ПИК» (+2,32%), группы Polymetal (+2%) и «Полюса» (+1,56%). Среди лидеров снижения по-прежнему остаются акции энергетической компании «МРСК Центра и Приволжья» (-4,82%) и фонда «Сафмар», которые в четверг корректировались вниз после бурного роста в среду (-3,93%). Сегодня по индексу РТС мы ожидаем интервал в 1410-1440 пунктов, а по индексу МосБиржи ждём 2890-2940 пунктов.

Нефть марки Brent на ICE в четверг снова упала на 1,2%, до $59,35 за баррель, а техасская WTI рухнула на 1,35%, до $54,12 за баррель также на негативе из Китая. Однако сегодня с утра цена Brent дорожает на 0,4%, а WTI растёт на 0,7%. По цене нефти Brent наши ожидания на сегодня $59-60 за баррель.

Наши прогнозы по курсу рубля к доллару на сегодня составляют 64-65 руб., а по курсу рубля к евро — 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»