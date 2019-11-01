ИК «Фридом Финанс»: Вектор торгам задаст важная статистика

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 31 октября, хотя и отошли от сессионных минимумов, закрылись снижением из-за возобновления опасений по поводу торговой сделки между США и Китаем, а также новых свидетельств замедления мирового производства и смешанных корпоративных результатов. S&P500 потерял по итогам дня 0,30%. Nasdaq выглядел лучше других благодаря сильной отчетности Apple и Facebook, однако также не избежал падения. Хуже других смотрелись сектора, ориентированные на торговлю: промышленный, обрабатывающий, энергетический.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне после публикации лучших, чем ожидалось, данных по производству в Китае. Индекс деловой активности в промышленности PMI Caixin вырос до 51,7, что оказалось больше прогнозных 51 и немного снизило опасения инвесторов по поводу замедления китайской экономики. Теперь внимание инвесторов переключится на экономику американскую, так как сегодня будет опубликовано много значимых релизов.

Азиатские площадки на этом фоне по большей части растут. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng показали уверенный рост. При этом японский индекс Nikkei теряет 0,3%, реагируя на данные, зафиксировавшие неожиданный рост безработицы. Европейские площадки открылись в плюсе.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации дорожают третий день подряд. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опускается ниже 1,70%. Золото продолжает держаться выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent поднимается к $60 за баррель после вчерашнего снижения. Таким образом, умеренный аппетит к риску на рынке присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует обновить максимумы.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по рынку труда и показатели деловой активности за октябрь. Ожидается значительное замедление темпов найма: число новых рабочих мест вне сельского хозяйства после сентябрьских 136 тыс. составит лишь 89 тыс. Возможен рост безработицы с 3,5% до 3,6%. Однако главной причиной слабых результатов станут последствия забастовки в General Motors, а не только общее замедление экономики. Этот фактор может немного сгладить негатив от отчета. Прогноз предполагает рост индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM с 47,8 до 48,9. Хотя показатель остается ниже 50, что свидетельствует о спаде промпроизводства, отскок вверх может дать надежду на восстановление.

До открытия рынка отчитаются Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Alibaba (BABA) и AbbVie (ABBV). Нефтяные гиганты ждут падения выручки и прибыли из-за снижения цен на энергоносители. Alibaba рассчитывает показать уверенный рост показателей благодаря развивающемуся сектору электронной коммерции в Китае. По Abbvie консенсус предполагает рост выручки на 1,7% и повышение скорректированной EPS на 16% в прошедшем квартале. Инвесторов будут интересовать перспективы новых продуктов и подробности сделки с Allegran. Акции компании в последние два месяца выросли с минимумов, но продолжают торговаться с низкими мультипликаторами, что говорит о сохранение потенциала роста. Успешный отчет может придать необходимый положительный импульс акциям.

Техническая картина по индексу S&P500 продолжает выглядеть умеренно оптимистичной. Сегодняшнее недельное закрытие может иметь определяющее влияние на перспективы. Индекс продолжает тестировать уровень 3025, где располагался предыдущий максимум. Пока успешные отскоки вверх свидетельствует о силе «быков». Показатели RSI и MACD также сигнализируют о сохранении потенциала роста. Так что шансы на продвижение индекса в диапазон 3070-3120 пунктов сохраняются. Ключевым фактором для развития ралли будет способность индекса удержаться выше предыдущих сопротивлений на отметках 3025 и 3000 пунктов после публикации сегодняшних макроэкономических данных.