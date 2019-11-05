ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке (28 октября – 03 ноября 2019 года)

Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, и вновь за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,42% до 2,0539 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,82% и стоит 2,2916 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,41% и стоит 3,2094 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,49%.

Всего с начала года доллар подешевел на 4,90%, евро подешевел на 7,35%, а российский рубль подорожал на 3,10%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,50%.

Текущая рабочая неделя в Беларуси будет достаточно короткой в связи с ноябрьскими праздниками. Тем не менее, в начале недели иностранные валюты могут к белорусскому рублю умеренно подорожать: доллар может вырасти до 2,06 белорусского рубля, евро – до 2,31 белорусского рубля, а российский рубль – до 3,22 рубля за 100 российских.

В сентябре объем международных резервных активов РБ снизился на $60,1 млн. (-0,7%), и на 1 октября составил $8,831 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня резервов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $355 млн.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 3,4%, за последние 12 месяцев вырос на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-сентябре вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»