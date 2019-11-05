ИК "Фридом Финанс": Оптимизм в торговых отношениях и сезон отчетов поддерживают

Ален Сабитов, аналитик ИК "Фридом Финанс":



В ходе торгов 31 октября фондовые индексы США выросли после того, как данные показали, что рост занятости на внутреннем рынке замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, что добавило оптимизма после выхода данных по производственной активности в Китае. Отчет также показал, что найм в предыдущие два месяца был сильнее, чем предполагалось ранее, что дает уверенность в том, что потребители будут некоторое время поддерживать замедляющуюся экономику.

S&P500 обновил максимум, прибавив 0,97%, и закрылся на уровне в 3067 пунктов. Главными бенефициарами ралли стали циклические сектора энергетики и промышленности, прибавившие больше 2%.

Мировые фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне на фоне признаков готовящейся первой фазы сделки между Китаем и США. Официальные чиновники продолжают вселять оптимизм в инвесторов. Комментарии министра торговли США о том, что первая фаза сделка может быть заключена в ноябре, а китайским компаниям вроде Huawei разрешат работать с американскими, вселяют оптимизм в инвесторов. Более того Дональд Трамп заявил о желании подписать договорённости с КНР на территории США, что повышает вероятность скорого заключения соглашения. Сезон отчетности также остается драйвером роста.

Азиатские площадки на этом фоне растут за исключением японских, закрытых на выходной. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng прибавляют более 1,5%. Европейские площадки набирают почти 0,5%.

Спрос на безопасные активы слабеет второй день подряд. Облигации падают в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимаются выше 1,75%. Золото дешевеет, но остается выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent после пятничного ралли торгуется выше $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску высокий. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 попробует вновь обновить максимумы.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

До открытия рынка отчитаются Sysco (SYY) и Under Armour (UAA). Sysco ждет роста выручки и EPS, что вероятно, уже учтено в котировках, поэтому сложно ждать дальнейшего роста. Under Armour продолжает испытывать сложности и собирается показать снижение показателей. После закрытия отчитается отельная сеть Marriott Int (MAR). Ожидается рост выручки и прибыли, что может поддержать акции. Среди рисков можно отметить протесты в Гонконге, которые оказали негативное влияние на индустрию путешествий. Также сегодня отчитается Uber. Консенсус предполагает рост выручки почти на 15% и заказов на 30%. При этом бизнес остается убыточным, что создает давление на акции.

Техническая картина по S&P500 располагает к достижению индексом новых вершин и движению к диапазону 3070-3120 пунктов. Показатель RSI еще не приблизился к значениям перекупленности, что говорит о сохранении потенциала роста. Ключевым фактором для развития ралли будет способность индекса удержаться выше предыдущих сопротивлений на уровнях 3025 и 3000 пунктов.



В поле зрения

5 ноября отчитается полупроводниковая компания Microchip Technology, что может придать импульс акциям MCHP. Несмотря на ожидающееся снижение выручки на 5-6%, спад в индустрии может быть вблизи дна, поэтому перспективы бизнеса компании вселяют оптимизм. На фоне ралли других полупроводниковых компаний во время отчетов вроде Intel, акции MCHP могут порадовать инвесторов. Спрос на продукты компании остается стабильным благодаря лидирующим позициям на рынке микроконтроллеров. К тому же долгосрочные драйверы роста вроде развития рынка интернета вещей сохраняют свой потенциал.

Подешевевшие акции Disney (DIS) имеют шансы на рост в ожидании запуска стриминговой платформы и кассовым сборам за прошедший квартал. За третий календарный квартал компания отчитается 7 ноября. Как ожидается рост выручки превысит 30%, но EPS испытает снижение, что связано с продолжающейся интеграцией FOX. К тому же слабые кассовые сборы фильмов FOX и подавленная активность в тематическом парке Disney в Гонконге из-за протестов могут создать давление на результаты компании. Тем не менее светлым пятном, как ожидается, станет выручка от блокбастера Король Лев. Главным драйвером роста акций могут стать оптимистичные комментарии менеджмента перед запуском стриминговой платформы Disney+ 12 ноября.

7 ноября отчет представит Booking (BKNG). Спрос на продукты компании остается стабильным, что позволит компании увеличить финансовые показатели. Ожидается рост EPS почти на 20% и выручки на 5%. Развитие сервиса в компании и линейки предложений положительно сказывается на клиентском спросе, что может способствовать сильному отчету компании. Компания активно расширяет предложение на рынке апартаментов и квартир, чтобы успешней конкурировать с Aribnb, что положительно сказывается на лояльности аудитории. Так что, сильный отчет Booking может придать импульс акциям для движения вверх.