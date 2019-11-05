ИК «Фридом Финанс»: В фокусе отчетность RusAl и Полюса

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок завершил неделю на подъеме. Лидерами роста были акции Сургутнефтегаза (+7,57%). Лидерами снижения стали бумаги Транснефти (-2,28). Пара USD/RUB опустилась до минимума за три месяца.



RusAl (+0,59%) отчитается за 3 кв. по МСФО. Средняя цена на алюминий в 3 кв. была ниже, около $1750 за тонну против около $1800 во 2 кв. Однако, цена главным образом, влияет на рентабельность, объем продаж, по нашему мнению, составил $2,5 млрд. Показатель EBITDA прогнозируем $260 млн. По итогам года выручка составит $9,8 млрд, прибыль $1-1,2 млрд. На прибыль сильно влияют финансовые доходы, в 4 кв. ожидаются поступления дивидендов от ГМК.



Полюс (-0,92%) отчитается за 3 квартал по МСФО. Выручка компании могла составить $1060 млн на фоне роста цены на золото на 15%, до $1500 за унцию в 3 кв. При этом, увеличилась и рентабельность, показатель EBITDA ожидаем на уровне $695. Дивиденд на акцию может составить 99 руб. за квартал, если компания выплатит около 30% от скорректированного показателя EBITDA акционерам. Долговая нагрузка могла снизиться до 1,3х EBITDA. Динамика котировок будет сильно зависеть от цены на золото, которую на высоком уровне поддерживают риски коррекции криптоактивов и фондовых рынков, а также торговые войны. Полагаем, что до конца недели после отчетности динамика будет боковой, в коридоре 7400-7600.



Торговая идея: ВСМПО (+0,47%). Покупка, ТР 20700 руб. Компания объявила о планах роста производства на 30-40% на горизонте 7 лет. Драйвер роста – спрос со стороны авиапромышленного комплекса на фоне стимулирующих мер и дивидендная доходность по итогам 2019 года до 8% от уровня текущих котировок.



Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться события выходного дня в России и отчетность компаний. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2880-2900 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-64,00.