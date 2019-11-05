ИАЦ «Альпари»: Рублю везде «зеленый свет»

Рубль ушел на выходные королем положения, значительно укрепившись в парах с иностранными валютами. Основным аргументом такого движения стало спокойное отношение мировых инвесторов к риску, положительная американская статистика и совершенно стабильный внешний фон. А если нет стресса, то почему бы не расти? К тому же по рынку бродят слухи о том, что Минфин может в будущем году покупать на нефтегазовые доходы валюты меньше, чем сейчас, а остальные рубли пускать в экономку. И вот тут «россиянин» точно воспрял духом.

Доллар США финишировал в пятницу на уровне 63,54 руб. (-0,9%). Евро спустился на 0,8% и составил 70,95 руб. Ориентиры по американской валюте на вторник, первый для России торговый день после ноябрьских каникул, составляют 63,40-63,75 руб., по евровалюте — 70,80-71,15 руб.

Сырьевая конъюнктура к утру оценивается как неплохая, баррель Brent стоит выше $62 и сохраняет настрой на некоторое повышение. С большой долей вероятности, участники торгов вернутся сегодня на биржи в отличном настроении, а это значит, что рублю везде «зеленый свет».

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»