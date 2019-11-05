«Открытие»: Отечественный рынок отыграет улучшение перспектив торгового соглашения США и Китая

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2873,41 п. до 2930,40 п., а РТС с 1421,20 п. до 1455,44 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,108 до $1,1165. Пара USD-RUB упала с 63,85 до 63,54, а EUR-RUB выросла с 70,72 до 70,95. Нефть Brent подешевела с $62,02 до $61,69 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3022,55 п. до 3066,91 п.

В понедельник Россия и Япония отдыхали по случаю Дня народного единства и Дня культуры соответственно. Статистика по производственной активности в Европе оказалась неожиданно лучше ожиданий. Во Франции индекс PMI в производственной сфере вырос до 50,7 п. с 50,1 п. в сентябре. В Германии показатель улучшился до 42,1 п. с 41,7 п. За счёт этого сводный индикатор по всем странам улучшился до 45,9 п. с 45,7 п. в сентябре. Активность в строительном секторе Великобритании улучшилась до 44,2 п. с 43,3 п. в сентябре. Индекс доверия инвесторов еврозоны поднялся в ноябре до -4,5 п. с -16,8 п.

Вторник начнём с изучения очередных индексов, включая индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin. Резервный Банк Австралии примет решение по ставке, но после летнего агрессивного снижения изменений в денежной политике не ожидается. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. В еврозоне ожидается статистика цен производителей. В октябре они могли упасть на -1,2% в годовом выражении по сравнению с -0,8% в сентябре. В США выйдет отчёт по импорту и экспорту. Ожидается, что отрицательное сальдо сократилось в сентябре до $52,5 млрд с $54,9 млрд в августе. Позже выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор от Markit. Затем ждём индекс ISM в сфере услуг. Закроет день статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API. Впрочем, отчёт уже выйдет после того, как в Москве наступит полночь. С этой недели в США часы переведены на час назад. В России «РусАл», «Полюс» отчитаются по МСФО за III квартал. Отчёт по РСБУ ожидается от «Ленэнерго». «Московская Биржа» сообщит об объёме торгов за октябрь. Совет директоров «Мостотрест» объявит о дивидендах.

Новая Зеландия начнёт среду с данных по рынку труда за III квартал. Безработица могла вырасти до 4,1% с 3,9% в предыдущие три месяца. В этот день также будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг от Японии до Европы. В еврозоне поделятся данными по розничным продажам, которые могли увеличиться в сентябре на 2,5% по сравнению с 2,1% в августе. В США выступают представители ФРС, включая президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса и ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса. Закроет день отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика по инфляции за октябрь. Ожидается, что показатель будет существенно ниже 4,0%.

Австралия откроет четверг цифрами по внешней торговле. Далее внимание на статистику по германской промышленности, которая могла сократить объёмы производства на 0,4% за сентябрь. Днём в ЕС выйдут экономические прогнозы. В ЕС также соберётся еврогруппа. Банк Англии проведёт заседание по ставке, но ожидается, что она останется на уровне 0,75%. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям, квартал предоставят «ВТБ», «Ростелеком», «ТГК-1», «Детский Мир». «Северсталь» проведёт день инвестора.

Япония в пятницу сообщит о расходах домохозяйств, доходах наёмных работников. Однако самым интересным из утренних событий будет статистика по внешней торговле Китая. Ожидается, что объём экспорта сократился в октябре на 3,5%, а импорта на 8,9%. Меж тем, положительное сальдо торгового баланса должно было повыситься до $41,2 млрд. Данные по импорту и экспорту также сообщит Германия. В США выйдет предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет торговую неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по РСБУ за октябрь предоставит Сбербанк, а «АЛРОСА» и «Московская Биржа» отчитаются по МСФО.

Американские индексы продолжили штамповать рекорды. По сути, у рынка остаётся только одна сильная идея, которая состоит в отслеживании торговых переговоров США и КНР. В минувшие выходные торговый министр США Вилбур Росс сообщил, что лицензии на работу с китайской Huawei будут продлены в ближайшее время. Впрочем, он сообщил о возможной небольшой задержке с подписанием первой фазы торгового соглашения. Надежд на ФРС рынок уже не возлагает, поэтому реакции на заявление президента ФРБ Миннеаполиса почти не было. Н. Кашкари сообщил, что при сохранении текущих темпов роста регулятор может воздержаться от какого-либо дальнейшего смягчения. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,782%. Из корпоративных историй стоит отметить падение бумаг McDonald’s на 2,72% из-за увольнения главного исполнительного директора, которого обвиняют в наличии личных отношений с подчинённым. По итогам дня DJIA вырос на 0,42% до 27462,11 п., а S&P 500 вырос на 0,37% до 3078,27 п.

Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе. Financial Times сообщает, что США рассматривает вариант отмены импортных пошлин на $112 млрд китайского экспорта в качестве составляющей первой фазы торговых договорённостей. Естественно, что случится это при схожих действиях со стороны КНР и обещаниях ужесточить контроль за соблюдением интеллектуальных прав американских компаний. Позже информацию также подтвердил Wall-street Journal. Резервный банк Австралии решил воздержаться от изменений в денежной политике и оставил ставку на уровне 0,75%. Из статистики стоит отметить снижение китайского PMI в сфере услуг от Caixin до 51,1 п. с 51,3 п. в сентябре. Ожидался рост до 52,8 п. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23275,60 п. (+1,86%), Hang Seng - 27704,73 п. (+0,57%), Shanghai Composite - 2999,19 п. (+0,80%).

Нефть накануне поднялась выше $62 за баррель Brent на фоне рыночного оптимизма и дальнейшего сокращения буровой активности в США. Однако для дальнейшего роста нужны новые идеи. Нефтяные спекулянты пока сомневаются в том, что соглашение OPEC+ может быть расширено. Более того, многие указывают на падение дисциплины ряда производителей. В РФ объёмы добычи упали до 11,23 млн бар. в сутки, но всё ещё почти на 90 тыс. бар. больше установленной в рамках соглашения квоты. К 9:00 мск Brent - $62,26 (+0,21%), WTI - $56,6 (+0,11%), Золото - $1509,2 (-0,13%), Медь - $5895,18 (+0,11%), Никель - $16305 (-0,46%).

Индекс доллара подрастал на 0,08% до 97,58 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,80%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,113 (без изменений), GBP-USD - $1,288 (без изменений), USD-JPY – 108,78 (+0,19%).

Внешний фон перед стартом торгов позитивный. После выходного дня отечественный рынок отыграет улучшение перспектив торгового соглашения США и Китая. Кроме того, нефть смогла закрепиться выше отметки $60, что также позитивно скажется на рубле. Наиболее существенный прирост могут показать бумаги металлургов и нефтяников на ожиданиях улучшения ситуации в мировой экономике.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»