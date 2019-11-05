ИАЦ «Альпари»: Доллар держит курс на 63 руб.

В пятницу, 1 октября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,92%, до 63,54 руб., евро/рубль – на 0,77%, до 70,95 руб., фунт/доллар – на 1,10%, до 82,14 руб.

Торги на Мосбирже открылись с укрепления рубля по отношению к иностранным валютам. На американской сессии доллар США попытался подняться в пятницу после того, как число рабочих мест в Штатах превзошли ожидания экспертов, но рост был отменен выходом слабого индекса ISM в производственном секторе и новостями о сделке между США и Китаем.

Американские официальные лица заявили, что в ноябре может быть подписано соглашение по первой фазе. Трамп написал в твиттере, что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи, чтобы заключить торговое соглашение. Чили отменило саммит из-за беспорядков.

В понедельник Мосбиржа была закрыта по случаю национального праздника. Баррель Brent в пятницу подорожал на 3,5%, в понедельник – на 0,89%. Оптимизм инвесторов поддерживают ожидания заключения торгового соглашения между США и Китаем и заявления министра нефти Ирана.

Министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что страны OPEC и союзники обсуждают вопрос более значительного урезания уровня добычи нефти на встрече представителей стран OPEC+, которая пройдет 5 и 6 декабря.

На данный момент восстановление цен на нефть является восходящей коррекцией к падению с $69,64 до $56,13. Откат составил 50%. На позитивных новостях у покупателей появилась возможность восстановить курс до $66,80 к 12 ноября. Для этого им нужно пройти уровень $63,50. Падение цены ниже $60,60 усилит на рынке «медвежьи» настроения.

Учитывая вчерашний рост европейских и американских фондовых индексов, можно предположить, что сегодня торги на Мосбирже откроются гэпами вниз по рублевым парам. По курсам доллара и евро ожидается снижение на 20 и 30 копеек соответственно. Сегодня утром на валютной сессии Московской биржи курс рубля уверенно укрепляется к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:35 мск вторника снижается на 23 копейки – до 63,29 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 70,45 рубля.

В пятницу пара доллар/рубль пробила поддержку 63,55 руб. Это значит, что на фоне цен на нефть и оптимизме по предстоящей сделке между США и Китаем рубль способен укрепиться к доллару до 63,05 руб., к евро – до 70,50 руб. На спот рынке один доллар стоит 63,44 руб., один евро – 70,59 руб.

Из новостей стоит выделить индекс ISM в сфере услуг. Ожидается рост показателя с 52,6 до 53,5. Рост в цены заложен. Если данные разочаруют инвесторов, то слабый индекс придаст ускорение ценам на нефть, а они рублю.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»