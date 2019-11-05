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Курсы валют ЦБ РФ на 5 ноября: 63,2480 руб/доллар США и 70,4203 руб/евро

5 ноября 2019
ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,2480 руб.
  • 1 евро - 70,4203 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,3672 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7836 р. (1,22%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0582 р. (1,48%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6139 р. (0,67%).

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